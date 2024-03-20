Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Mart 2024 altın fiyatları

20 Mart 2024 07:31 - Güncelleme : 20 Mart 2024 07:31

Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son dönemde ons ve döviz kuru değişimlerinin etkisiyle altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.

Gram altın şu sıralar 2 bin 248 TL, çeyrek altın ise 4 bin 301 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Son haftalarda altında ibre yukarı yönlü giderken kuyumcu ve bankalarda altın talebi de artmaya başladı.

Talebin artmasıyla fiziki altın bulmak zorlaştı.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

20 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.248,24

Satış 2.248,55

20 MART 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.089,00

Satış 4.300,00

20 MART 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.128,00

Satış 8.376,00

20 MART 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.605,00

Satış 17.376,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.159,79

Satış 2.160,14