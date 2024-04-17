Altın hız kesmiyor! İşte 17 Nisan 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

17 Nisan 2024 07:27 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 07:28

İsrail-İran geriliminde gözler altın piyasasında: Ekonomist Eryılmaz’dan dikkat çeken 3 bin TL tahmini!

İsrail-İran geriliminde gözler altın piyasasında: Ekonomist Eryılmaz’dan dikkat çeken 3 bin TL tahmini!

Kuyumcular bile ayırt etmekte zorlanıyor! Sahte gram altına dikkat

Kuyumcular bile ayırt etmekte zorlanıyor! Sahte gram altına dikkat

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor... Altın ve döviz kurundaki değişimler yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 489 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 417 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.489,57

Satış 2.489,57

17 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.259,00

Satış 4.417,00

17 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.648,00

Satış 8.937,00

17 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.010,00

Satış 17.350,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.381,54

Satış 2.381,80