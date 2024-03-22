Altın neden düştü? Uzman isim alım fırsatı için seviye verdi

22 Mart 2024 11:44 - Güncelleme : 22 Mart 2024 12:46

Ons altın denge arayışına devam ederken gram altın haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Haftalardır rekor serisini sürdüren altın Kapalıçarşı piyasasında 2.486,06’TL’den işlem görüyor. Dolar ise ekranlarda gerileme kaydetmesine rağmen serbest piyasalarda 32 TL’nin üzerinde. TGRT Haber ekranlarına katılan Ekonomist Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası kararının piyasalara olan etkisini değerlendirdi.

Filiz Eryılmaz şunları kaydetti:

ÇOK BAŞARILI BİR METİN

Merkez Bankası’nın metni de çok şahin diyor ki "Ben gerekirse hâlâ faiz artırmaya devam ederim." Metin inanılmaz başarılı benim son yıllarda gördüğüm en başarılı Merkez Bankası, faiz karar metni. Dürüst bir şekilde sorunları ele almış. Bakın diyor ki enflasyon şubatta benim beklentimin üstüne geldi, enflasyon görüntüsü bozuldu diyor.

FAİZ KORİDORU ÜST BANDI YUKARI ÇEKİLDİ

Bunlar çok olması gereken aslında sözel iletişimler. Bu açıdan da çok güçlü bir metin var, gerekirse faiz artırırım diyor, bir şey daha söyleyeyim, teknik bir şey daha yeniledim, herkes bankası faiz koridorunun üst bandını yukarı çekti.

Yani bu da teknik bir terim ama şöyle ifade edeyim, gerekirse merkez bankası bu faiz koridor marjını genişleterek piyasada ki ağırlıklı fonlama maliyetini yukarı çekerek bankalar için piyasayı daha da sıkılaştırabilir. Yani bugün yüzde 50 olarak görmemek lazım. Örtük olarak faiz yüzde 53'lere ve yüzde 53'ünde üzerine çıkabilir. Bunu yapabilir. Merkez bankasının alanı genişledi.

GÜÇLÜ KUR ARTIŞI BEKLEMİYORUM

Ben seçimden sonra kurda ciddi bir artış beklemediğimi hep söyledim. Dolayısıyla enflasyon kadar artan veya enflasyon hemen altında artan bir kuru olabilir. Altın tarafında düşüş var. Sebebi Amerika'daki veriler. Amerika'dan gelen veriler dün çok güçlüydü. Ekonomi çok güçlü. Dolayısıyla bu 10 yıllıkları ve dolar endeksini çok yükseltti. Neye rağmen güvercin FED'e rağmen.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Ons altında 2.220 dolar çıkışı olunca o güçlü yükselişin kısmi bir düzeltmesi oldu. Dolayısıyla 2.165'lere geriledi altın. Ons altın tabii bu da gram altını aşağı çekti. Biraz kurun da harareti azalınca gram altın tarafındaki kısmi düşüşün sebebi bu. Gram altında geri çekinmeler bir alım fırsatıdır.

Orta uzun vadeli süreci onun için kurda yatay dediğimiz o süreç devam eden enflasyondan daha fazla artış olmaz. Bakın ben bu sürece biraz daha seçimden sonra geliriz diyordum ama zaten Merkez Bankası kararı öncesinde de kurdaki volatilitesi bu hafta azalmıştı. Hele ki bundan sonra o volatilite eskisi gibi yola devam ederiz diye düşünüyorum. O açıdan da takip edeceğiz süreci o nedenle altında güçlü duruşuna devam eder.

ALIM FIRSATI HANGİ SEVİYELER?

FED Başkanı Powell'in bakalım ne diyecek? Powell, şahin durmayı tercih ederse biraz daha altında alım fırsatı olabilir, takip etmek lazım. 2.165- 2.100 biraz zor ama en azından 2.165 altına çekilse bile gram altındaki çekilmeyle kademeli alım yapabiliriz.