Altın uçuşa geçti! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Nisan 2024 altın fiyatları

03 Nisan 2024 07:24 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 07:26

Altının ons fiyatı, son haftalarda FED’in ve Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirim döngüsü başlatacağı beklentisinin artmasıyla birlikte jeopolitik gerimler, özel fonlardan ve merkez bankalarından artan taleple rekor tazeliyor...

Ons altın ve döviz kurundaki hareketlilikten doğrudan etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 356 TL'den. çeyrek altın ise 4 bin 231 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 3 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

3 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.356,37

Satış 2.356,67

3 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.978,00

Satış 4.231,00

3 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.906,00

Satış 8.290,00

3 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.957,00

Satış 16.508,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.286,36

Satış 2.286,68