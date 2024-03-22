Altın ve elması unutun! Dünyanın en değerli madeninin fiyatı dudak uçuklattı

22 Mart 2024 20:23 - Güncelleme : 22 Mart 2024 20:58

Dünyanın en değeri madeni olan rodyum altın ve elması tahtından etti. Rodyuma bir gram bile sahip olmak demek dünya zenginleri listesinde yer almanıza yeter. Ancak dünyanın en değerli madeni olmasına rağmen çok az bulunan rodyum Türkiye'de bulunmuyor. Çünkü Türkiye toprakları rodyum madeninin çıkması için uygun moleküllere sahip değil.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ MADENİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Bilim insanları 100 gram rodyum bulan kişinin tüm dünyayı satın alabileceğini açıkladı. Güney Afrika, Ural Dağları yakınları ve Kuzey Amerika topraklarında bulunan rodyum, paladyum platin metallerinden ayrıştırılarak elde edilir. Oldukça zahmetli olduğundan ülkeler rodyum üretimine yanaşmaz ancak Rusya bu konu da oldukça ileri bir seviyededir.

Palladyum, platin metalleri uzaklaştırıldıktan sonra geriye kalan kalıntı sodyum bisülfat ile eritilerek su ile çözdürülerek Rh2(SO4)3 çözeltisi elde edilir. Motorlu araçlarda kullanılan katalitik konvertörlerinde kullanılan rodyum ortalama 1 gramdan da az miktarda mevcuttur.

Rodyumun ons fiyatı 12.300 doları aştı. Bilim insanları bu güçlü bileşenlerinin birçok alanda kullanıldığında ciddi oranda kanserojene neden olabileceğinin de ayrıca altını çizdi. 2000 santigrat gibi yüksek ısıyla eriye bilen rodyuma bu esnada çıplak elle temas ya da gözle bakılmaması gerekiyor.

Savunma sanayinde özellikle yüksek zırhlı araçlarda ya da uçaklarda kullanılan rodyum çıkarılması da zahmetlidir. Bilim insanları dünya genelinde rodyum rezervinin tam 3 bin ton olduğu tahmin ettiklerini ifade etti.