Altın ve petrolde savaş çanları çalıyor! Piyasalarda deprem

19 Nisan 2024 09:10 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:19

ABD basını İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurması ve İran Devlet Televizyonu'nun hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, İsfahan üzerinde görülen 3 İHA'nın da imha edildiğini açıklamasıyla piyasalar altüst oldu.

Ons altın fiyatı gece saatlerinde 2 bin 375 dolardan 2 bin 417 dolara kadar yükseldikten sonra 2 bin 384 dolara geri çekildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Brent petrolün varil fiyatı da 86,85 dolardan 90,75 dolara kadar yükseldikten sonra 88,90 dolara çekildi.

İsrail saldırısının sınırlı olduğu ve nükleer tesislerin hedef alınmadığı yönündeki haberler, altın ve petrolde yükselişin ardından geri çekilmenin yaşanmasında etkili oldu.

BİTCOİN'DE HAREKETLİLİK

Kripto para birimlerinden Bitcoin gece saatlerinde 63 bin dolar seviyelerinden 59 bin dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra tekrar 62 bin doların üstüne çıktı.

Saldırı haberiyle birlikte Asya borsalarında sert düşüşler görüldü.

ALTIN FİYATLARINDA DURUM

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.388,98

Satış 2.389,47

19 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.513,77

Satış 2.514,25

19 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.297,00

Satış 4.389,00