Altında dalgalı seyir sürüyor! İşte 27 Nisan 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

27 Nisan 2024 08:07 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:07

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 500 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 514 bin 500 lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 441 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 123 TL seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Hafta boyunca altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 27 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

27 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.441,26

Satış 2.441,87

27 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.048,00

Satış 4.123,00

27 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.134,00

Satış 8.321,00

27 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.168,00

Satış 16.440,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.337,84

Satış 2.338,38