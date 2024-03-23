Altında makas farkı 250 TL'ye çıktı, kuyumcular bile gram bulamıyor

23 Mart 2024 16:03 - Güncelleme : 23 Mart 2024 16:13

Altın fiyatları ABD’den gelen güçlü ekonomik verilerle cuma günü düşüş kaydetti. Bu gerilemeyi alım fırsatı olarak görenler kuyumcuların yolunu tuttu. Kuyumcu esnafı ise altın piyasalarındaki makas farkına dikkat çekti.

200-250 LİRALIK FARK VAR

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, Resmi satış rakamları ile kuyumcuların altın satış fiyatlarındaki farkın nedenini açıkladı.

Özman şunları kaydetti:

“Bir kilo altında kiloda 6 bin dolar gibi bir fark var. Bu da gram altında 1 gramda yaklaşık olarak 200-250 TL arasında fark oluşturuyor. Yani merkezin açıkladığı resmi kurla serbest piyasadaki altın satışı arasında 200-250 TL gibi bir fark oluşuyor. Bugün itibari ile kuyumcularda 22 ayar bilezik 2 bin 403 TL’den, çeyrek altını 4 bin 360 TL’den, yarım altını 8 bin 720 TL’den, tam altını 17 bin 440 TL’den, gram altını da 2 bin 510 TL’den satışa sunuyoruz.”

KUYUMCU DA GRAM ALTINA ULAŞAMIYOR

Özman artan talep karşısında piyasada gram altın bulmanın zorlaştığını anlatarak şunları ifade etti:

“Gram altına talep seçim öncesinde oldukça arttı. Maalesef yüzük ve küpe satışımız yok ama gram altına ciddi anlamda talep patlaması var. Bu talebi, ürün karşılayamıyor. Biz kuyumcuların gram altına da ulaşması son derece zorlaştı.

VATANDAŞ ALTIN BOZDURMAYA YANAŞMIYOR

Altın ithalatına sıkılaştırmanın getirilmesi, altın üreten firmaların da daha çok 50 gramlık ürünler basması gram altına ulaşmayı zorlaştırdı. Piyasada olan gram altınlar da genelde yüksek gramajlı oluyor bu da talebi karşılayamıyor.

Herkes almaya çalışırken, elinde gram altın olan vatandaşlar da bozdurmaya yanaşmıyor. 1 gram ve 5 gram altın piyasada çok az bulunurken, 10, 20 ve 50 gram altınlar bulunuyor. 20 kişi altın almaya geliyorsa bunun 1 kişisi 50 gram ve üzeri altın talep ediyor. Kalan 19 kişi 1 ve 5 gram almak istiyor. 20 gramın üstünde altın talep edene çok rastlamıyoruz” dedi.