Altında ters köşe tahmin! Uzmanlar "Alışılmadık durum" dedi, tarih verdi

18 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 09:50

Altın FED’den gelen şahin mesajlar ve doların güçlenmesine rağmen yükselişini sürdürüyor. Piyasalar ons altının 2024 yılı sonunda 3 bin dolara yükselmesini beklerken ABN AMRO Sürdürülebilirlik Araştırmaları Kıdemli Ekonomisti Georgette Boele, altının yılı ons başına 2 bin dolardan tamamlayacağı tahminini değiştirmediğini söyledi.

ALTINDA FED BASKISI İLE GERİLEDİ

Ons altı haftanın son işlem gününe 2 bin 378 bandında başladı. Hafif bir düşüş kaydetmesinin nedeni olarak FED’in şahin tavırlarının metal üzerinde baskı oluşturması olarak ifade edildi.

FED faiz indirimleri için erken olduğunu sık sık vurgularken yüksek faizler nedeniyle altın gibi metallerin cazibesi azalıyor. Buna rağmen, Orta Doğu savaşının diğer bölgelere yayılmasına ilişkin endişelerin güçlü merkez bankası alımlarıyla desteklenen güvenli liman talebini artırmasıyla külçe yükselişini sürdürdü.

DEĞİŞİK GEÇİCİ

Foreks Haber'de yer alan habere göre "Altın fiyatlarındaki eğilim olumlu ve gökyüzü sınır gibi görünüyor" ifadelerini kullanan ABN AMRO Sürdürülebilirlik Araştırmaları Kıdemli Ekonomisti Georgette Boele, "Ancak, aşağıdaki nedenlerden dolayı temkinli olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı:

Altın fiyatlarının ABD doları ve 5 ve 10 yıllık ABD reel getirileriyle pozitif ilişki içinde olması alışılmadık bir durumdur. Bu değişiklikler geçmişte meydana gelmiş olsa da, geçici olma eğilimindedir, yani yaklaşık 3 ila 6 ay sürebilir. Bununla birlikte, 2 yıllık ABD reel getirileri düşmüştür ve bu da altın fiyatları için bir destek olabilir."

GENİŞ TABANLI ALIM GÖRMÜYORUM

Boele, "Altın fiyatları daha yüksek değil, daha düşük olmalı" diyerek güvenli liman talebi ve momentum fiyatları yükseltirken, altın piyasasının geniş tabanlı alım görmediğinin altını çizdi.

Altın destekli borsa yatırım fonlarındaki yatırımcıların da varlıklarını likide etmeye devam ettiğini belirtti.

YATIRIMCI AYNI TÜR ALTIN ALDI

Boele notunda, "Yatırımcılar güvenli liman amacıyla altın satın almış görünüyor ve sadece belirli altın türlerini satın aldılar," dedi. "Ayrıca Aralık ayı için yukarı yönlü, örneğin ons başına 2.500 ve 3.000 ABD Doları vadeli altın opsiyonları satın aldılar" dedi.