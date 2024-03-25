Altında yükseliş sürecek mi? Ekonomist Şirin Sarı seçim öncesi piyasaları değerlendirdi

25 Mart 2024 11:44 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:49

Yeni haftada piyasalar kritik dönemece girdi. Hem Merkez Bankası’nın faiz kararının asıl etkilerinin görüleceği hem de seçim öncesi belirsizliği fiyatlayan piyasalarda altın, dolar ve dövizdeki değişiklikler dikkatle takip ediliyor. Peki, Altında yükselişler yaşanacak mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, TGRT Haber’de yayınlanan Pınar Ergüner ve Yasemin Bozkurt’un sunduğu ‘Bilmedikleriniz’ programında anlattı.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

İç piyasada döviz tarafındaki değerlenmenin gram altını da yukarı çektiğini ve bir yandan altında talep yönlü artışların yaşandığını dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, “Dövizle bağlantılı olarak etkinin olduğunu görüyoruz. Ekonomiler pandemi sonrasında toparlanamadı. Ekonomik durgunluk ilk önce Amerika’da yaşandı. Daha sonra Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber altında birkaç günde yüzde 8,5’lük bir yükseliş gerçekleşti. Gıda ve enerji kriziyle birlikte enflasyonist baskının başladığını gördük. Bu Türkiye’de de yaşandı. Enflasyon karşısında Türk lirasının değerini koruması gerekiyor. Yatırımcıya en çok kazandıran enstrümanlardan biri de bu süreçte altın oldu. Bitmeyen savaşlar var. İsrail ve Filistin savaşı, Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Bir de merkez bankaları rezervlerini altına çevirmeye başladı. Bata Çin, Türkiye, Rusya, Hindistan gibi ülkeler özellikle. Bu da altın fiyatlarını pozitif etkiledi. Hem merkez bankaları, hem bireysel yatırımcılar ve altın fonları jeopolitik riskler devam ettiği için 2024’ün ikinci yarısı için artış beklentileri var. Yeni zirveler bekleniyor. Ve hala enflasyonla ilgili baş edilebilir bir tablo görmüyoruz. Bu da yatırımcıları altına yöneltiyor.” diye konuştu.

“ALTINNDA HER DÜŞÜŞ BİR ALIM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

Bu haftadan itibaren altın fiyatlarında nisan ayının ilk haftasına kadar bir miktar düşüşler görülebileceğini dikkat çeken Şirin Sarı, he düşüşün alım olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu. Sarı, yatırımcılara uyarıda bulunarak, “28 Şubat’tan bu yana ons tarafında neredeyse 200 dolara yakın bir artış gerçekleşti. Geçen hafta bir düzeltme geldi ons altında ama, bir miktar daha düzeltme devam edebilir. TCMB’den de faiz artırımı geldi. 500 baz puanlık artış mevduatı ön plana çıkarabilir. Dövize geçişin yavaşlaması, mevduatlara geçişin hızlanması bu da dolar/TL’yi daha dengeli bir alanda tutabilir. 32-33 TL arasında. Bu da altının bir miktar gerilemesini sağlayabilir. Altında neredeyse 50 TL’lik bir geri çekilme var. Nisan ayının ortalarına kadar bir 50-100TL’lik düşüşler yaşanabilir. Her düşüş bir alım olarak değerlendirilebilecek gibi görünüyor.” diye konuştu.

ALTINDA SEÇİM ÖNCESİ FİYATLAMALARI GÖRÜLÜYOR

Hem altın ithalatı kotası hem de seçim öncesi talebinin altında fiyatlamalara neden olduğunu dikkat çeken Şirin Sarı, “Ekim 2023’te altın ithalatına kota getirilmişti. Biz bu kota getirildikten sonra 3 bin dolarlık farkı 1 kilogram altında görmüştük. 1 kilo altın alırken uluslararası piyasalarda 70 bin dolarsa Türkiye’de 73 bin dolar oluyor. Bunu da TL olarak gram altına yansıtılıyor. Son zamanlarda, özellikle yılbaşında sonra, seçim gündeminin yaklaşmasıyla birlikte yoğun altın talebini gördük. Bu şamada Darphane altın talebine yetişemedi. Sarrafiyelerin altın talebinde Darphane süreci 1 gün iken bu 10 güne kadar çıktı. Bu 10-15 günlük süreçte halk tarafında talep devam ettiği için bu da fiyatlara yansıdı. İthalat kotası ve altın talebi komisyonu farkı gelmiş oldu. Bir miktar seçim sonrası piyasaların normale dönmesi ve Darphane’nin piyasa talebini karşılamasıyla fiyatlar bir miktar düşebilir.” dedi.

TCMB FAİZ KARARININ ETKİSİ BU HAFTA GÖRÜLECEK

Merkez Bankası’nın faiz kararının etkisinin piyasalarda bu hafta itibariyle görülecek. Şirin Sarı, piyasalardaki fiyatlamalara ilişkin olarak da “Bu bir diyet programı. Pek çok süreç bu döneme katkı verecek. Devlet harcamalarının da bu sürece katkı vermesi gerekiyor. Harcamaların etkisini seçim sonrasında daha az hissetmiş olacağız.” İfadelerinin kullandı.