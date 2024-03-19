Altından daha değerli oldu! Evde toplayan kuyumcuya koşuyor

19 Mart 2024 15:11 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:33

Evde gümüşü olanlar yaşadı 925 ayardan başlayan gümüşler günümüzde en düşüğü 300-500 TL oldu. Hurda gümüşü olan kuyumcuya gitsin! Altın fiyatlarındaki artış ve altını elde etmedeki düşüklük sonucu yaşanan altın kıtlığı yerini gümüşe bıraktı. Daha zarif duran gümüşler hatta bronz ve altın rengi seçenekleriyle saf altını tahtından ediyor.

EVDE HURDA GÜMÜŞÜ KAPAN KUYUMCUYA KOŞUYOR!

Kuyumcular özellikle müşterilerine hurda gümüşleri hatırlatarak evlerinde bulundurdukları gümüş takıları değerlendirebileceklerini ifade etti. Evinde şuan 4 gümüş küpe bir kolye ve bir bileklik bulunduran kişiler bununla yaklaşık 3 bin TL para kazanabilir. Gümüşünde tıpkı altın gibi ayarları var. Bu ayarlar sayesinde de gümüşlerin değeri daha da artıyor.

ANNEANNE BABAANNE TAKILARINA DİKKAT!

Mücevher yapımında kullanılan gümüşle beraber aynı zamanda pırlanta taşlar kullanıldığı için değeri daha da yükseliyor. bu yüzden küpe, kolye ve yüzüklerde pırlantası olan onunda hesaplamasını unutmasın.

800-950 ayar arası olan gümüşlerin arasında en değerlisi 952'tir. Ancak bazen bu ayarda yapılan gümüş takılara metal karıştırılır. Bu yüzden 1000 ayarında olan en saf gümüş hem pahalı hem de takının kalitesini değerini artırır.

1000 ayarı genellikle saf gümüşle ilgilenenler yapar. Özel koleksiyonlardan oluşur. Bu yüzden evde eskilerden kalma anneanne babaanne takılarına dikkat edin altından daha değerli olabilir. Çünkü hem eksiltme hem ayarı yüksek hem de tasarımları eşsizdir.