Altında kritik hafta, merkez bankaları fiyatları belirleyecek! İşte son rakamlar...

18 Mart 2024 10:33 - Güncelleme : 18 Mart 2024 10:48

Ons altın son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilerken gram altında rekor serisi devam etti. Altın alımlarında patlama yaşanırken Darphane talebe yetişebilmek adına geçtiğimiz hafta çift mesai yaptı. Gram altın Kapalıçarşı’da 2 bin 434 TL’ye yükselirken çeyrek 3 bin 895 TL oldu.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Altın, pazartesi günü ons başına 2.150 doların altına gelerek haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyelerine geriledi. Dolar endeksi ve Hazine getirileri beklenenden sıcak gelen ABD enflasyon verileri sonrasında güçlendi.

Merkez bankalarının yılın ikinci çeyreğinden sonra para politikası kararları da değerli metal piyasalarındaki fiyatlanmaları etkileyecek. Yatırımcılar ayrıca bu hafta Federal Reserve, Japonya Merkez Bankası, Avustralya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikası kararlarını bekliyor.

ALTIN ALIMLARI DA PİYASASI ETKİLEDİ

Merkez bankalarının faiz kararları ile beraber güçlü alımlarında altın piyasalarını yakın dönemde etkileyecek. Özellikle Çin ve Türkiye merkez bankaları altın alımlarına 2024 yılında da devam ediyor. Bankalar altın rezervlerine 39 ton daha altın ekledi.

PMI VERİLERİ BEKLENİYOR

Ayrıca büyük ekonomilere ilişkin enflasyon ve PMI verileri de açıklanacak. Çoğu merkez bankasının bu hafta gösterge faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Tüccarlar bu yıl faiz indirimlerinin potansiyel başlangıcına dair ipuçları arıyor. Öte yandan BOJ'un artan ücretler, yüksek enflasyon ve istikrarlı ekonomi nedeniyle negatif faiz politikasından çıkması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

FED faiz kararı toplantısı 20 Mart 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak. Piyasalar FED’in beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası faizleri pas geçmesi bekleniyor.