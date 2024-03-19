Araç fiyatları yükseliyor! İşte ikinci elde en çok satışa çıkan 10 marka

19 Mart 2024 17:46 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:53

Otomobil fiyatlarında yükseliş başladı. İkinci el araç piyasasında yılın ilk 2 ayında yaşanan gerileme mart ayında yerini fiyat artışlarına bıraktı.

Araç piyasası ile ilgili endeks değerlendirmesi yapan Arabam.com'un hazırladığı rapora göre, sıfır araç fiyatları kur artmasına rağmen ocak ayında yüzde 2.6 geriledi. Ocaktaki bu düşüş sonrası otomobil fiyatlarında şubat ayında bir miktar kımıldanma yaşandı. İkinci ayda başlayan artışlarla ikinci el araçların ortalama fiyatı ise 675.580 TL’ye çıktı.

İKİNCİ ELDE ARAÇ TERCİHİNDE İLK ÜÇ DEĞİŞMEDİ

Şubat ayında marka ve model sıralamasında ilk üç ise değişmedi. Buna göre ilanı en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen; en çok görüntülen modeller ise Clio, Astra, Megane oldu.

EN ÇOK İLAN VERİLEN ARAÇ MARKALARI

Şubat ayı ilanlarında gözlemlenen araç tercih trendleri ise şöyle gerçekleşti:

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla ocak ayındaki gibi Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu.

İlanlara model özelinde bakıldığında ise şubat ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Civic ve Polo oldu. Bu modelleri ise Volkswagen Passat ve Opel Corsa takip etti.

QASHQAI LİDERLİĞİNİ KORUDU

İkinci el arazi/SUV/pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, şubat ayında Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Egea Cross, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Mitsubishi L 200 ve Nissan Juke izledi.

10 YAŞ ÜZERİNDEKİ ARAÇ İLANLARI ARTTI

Şubat ayında ilanlarda en çok 10 yaş ve üzerindeki araçlar görüldü. %28 oranı ile en fazla ilan 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi. 6-9 yaş arası otomobiller ile 20 yaş ve üzeri araçlar %19 oranı ile yer alırken; 16-20 yaş arası araçlar ise %18 oranla üçüncü sırada yer aldı. 5 yaşa kadar olan araçların oranı ise %16 oldu.

1 MİLYON TL VE ÜZERİNDEKİ ARAÇLARIN İLANLARI ARTTI

Şubat ayında 500.000 TL ve altı araçların ilan oranı ocak ayına göre %0,9 oranında artarak %47’ye ulaştı. 500.001 TL – 600.000 TL aralığındaki araçlar ilanlarda %13 ile ikinci sırada yer alırken, 600.001 – 700.000 TL aralığındaki araçların oranı %11 oldu. 1.000.000 TL ve üzeri araçların oranı ise %11 seviyesinde gerçekleşti.