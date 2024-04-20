Araç muayene prosedürü değişti! TÜVTÜRK duyurdu: Artık zorunlu olmayacak

20 Nisan 2024 16:38 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 16:45

Araç sahipleri için kritik değişikliği TÜVTÜRK duyurdu. Araç muayenesinde prosedür değişti. TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada trafiğe kayıtlı 25 milyon araç için önemli bir karar aldı.

TÜVTÜRK ARAÇ SAHİPLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

TÜVTÜRK, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların güvenliğini ve çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla önemli bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Bu çağrıda, araç sahiplerinin düzenli olarak gerçekleştirmesi gereken muayene prosedürleri ve gelecekte atılacak adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

YENİ OTOMOBİLDE MUAYENEDE ‘SÜRE’ DEĞİŞTİ

TÜVTÜRK, muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkmasını yasaklarken, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırmanın zorunlu olmadığını belirtti.

İSTASYONLARDA YOĞUNLUĞU AZALTACAK

TÜVTÜRK, egzoz emisyon ölçümü işlemini farklı yetkili bayilere devrederek muayene süresini kısaltmayı ve yoğunluğu azaltmayı hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin 77 şehrinde faaliyete geçirilen mobil istasyonlar ile randevu yoğunluğunu azaltma çabalarına devam ediyor.

SEYYAR İSTASYONLARDA VE MUAYENE DETAYLARI

Seyyar istasyonlarda binek otomobil, traktör ve motosiklet muayenelerinin gerçekleştirilebildiği belirtilirken, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip araçların muayenesinin yalnızca sabit istasyonlarda yapılabildiğine dikkat çekildi.

Egzoz gazı emisyon ölçümünün ise sadece sabit ve yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Traktör muayenelerinin ise tüm seyyar ve sabit istasyonlarda yapılabildiği ifade edildi.

Bu yeni dönemde, araç sahiplerinin muayene sürelerini göz önünde bulundurarak TÜVTÜRK istasyonlarına başvurmaları önem taşıyor.