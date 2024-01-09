Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni uygulama devreye girdi: Uymayana 32 bin lira para ve hapis cezası var

09 Ocak 2024 11:32 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:35

Araç sahibi milyonları ilgilendiren plana uygulaması 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile karekod basımı yapılan tüm tescil plakalarında zorunlu oldu.

TÜM BİLGİLER KAREKODDA OLACAK

Buna göre, taşıt plakalarındaki mevcut özelliklere ek olarak il kodu ile harf grubu arasına karekod yerleştirilecek. Sahte, yani APP olarak bilinen plakaların önüne geçmek için tasarlanan bu sistem, trafiğe ilk kez ya da yeniden çıkacak tüm araçlarda bulunmak zorunda olacak.

İlk tescil, plaka değişikliği, plaka yenileme gibi durumlarda karekodlu plakalar basılarak talep edenlere ücreti karşılığında verilecek.

Bu karekod ile birlikte plakanın seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiğine ait bilgilerin tamamına erişim sağlanabilecek.

Karekodlu plaka basım işlemleri noterden basım belgesi alan tüm yerler ve Şoförler Odaları'nda yapılabilecek.

SAHTE CEMİYET MÜHRÜ VURAN YANDI

Merdiven altı yerlerde basılan ve sahte cemiyet mührü vuran APP plaka üreticilerinin böylece ortadan kalkması hedefleniyor. Sahte plaka basımı nedeniyle hırsızlık, araç satışlarında sahtecilik gibi birçok illegal yönteme başvuruluyor. Ayrıca basılan sahte plakalar nedeniyle gerçek plaka sahipleri de zan altında kalıyor ve yıllarca hukuk mücadelesi verebiliyor.

APP plakalı araçlar gerçek plaka taşımadığı için trafikten men edilme riski de bulunuyor. APP plaka kullananların en kısa sürede söküp belli standartlara uygun devletin tahsis ettiği plakayı kullanmaları gerekiyor.

SAHTE PLAKAYA HAPSE VARAN AĞIR CEZA VERİLECEK

Sahte plaka kullanma cezası 32 bin 170 lira oldu. Ayrıca APP plaka kullananlar resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılacak.

HANGİ PLAKALAR DEĞİŞECEK?

İlk tescillerde, plaka kaybolması halinde, hasarlı plakalarda, muayeneden geçmeyen plakalar yenilenerek karekodlu plaka olarak sahiplerine teslim edilecek.

KULLANILAN PLAKALAR YENİLENMEYECEK

Karekodlu plaka uygulaması sadece yeni tescil ettirilen araçlar için geçerli olacak. Mevcutta kullanılan plakalarda değişiklik olmayacak ve kullanımına devam edilecek. Ancak, aracın satışı halinde alınacak yeni plakanın karekoda sahip olması gerekecek. Plakayı kaybetmeniz ya da muayene esnasında plakanın "ağır kusur" olarak görülmesi halinde de yeni plaka düzenlemesine geçiş yapılması gerekecek.

Karekod bu durumda 15x15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası il kodu ile harf grubu arasına yatay şekilde işlenecek. Yetkili emniyet mensubu ve jandarma teşkilatındaki kişiler tarafından plakadaki karekod kontrol edilip gerekli bilgilere hızla ulaşılabilecek.

PLAKA CEZALARI NE KADAR?

2024 yılı itibarıyla "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler" yapmanın cezası 2 bin 647 TL, "Sahte plaka kullanma cezası" ise 32 bin 170 TL.