Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Arçelik tarihe karışıyor! Yeni markanın ismi belli oldu
04 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:08

Arçelik tarihe karışıyor! Yeni markanın ismi belli oldu

Arçelik AŞ, globalleşme stratejisi doğrultusunda önemli bir değişime imza attı ve Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak değiştirdiğini açıkladı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Arçelik tarihe karışıyor! Yeni markanın ismi belli oldu

Arçelik AŞ'nin kurumsal kimliği Beko olarak değişiyor. Bu hamle ile tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir çatı altında birleştirilmesi ve Beko'nun global marka bilinirliğinin daha da artırılması hedefleniyor.

Arçelik tarihe karışıyor! Yeni markanın ismi belli oldu - 1. Resim

TÜRKİYE FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Yurt dışı bağlı ortaklıklarının unvanları da Beko'yu içerecek şekilde güncellenecek. Arçelik, Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden Arçelik, Beko, Grundig, Altus ve Leisure markaları ile sürdürmeye devam edecek.

Beko, 57 ülkede 55 bin çalışanı ile faaliyet gösteren global bir marka. Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya gibi ülkelerde 45 üretim tesisi var.

22 ürün markası ile global pazarda yer alıyor.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! TFF'den Süper Kupa açıklaması!Dilan ve Engin Polat davasında karar! Kaçma vurgusu dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...