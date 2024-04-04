Arçelik tarihe karışıyor! Yeni markanın ismi belli oldu

04 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:08

Arçelik AŞ'nin kurumsal kimliği Beko olarak değişiyor. Bu hamle ile tüm dünyadaki çalışanların ve operasyonların ortak bir çatı altında birleştirilmesi ve Beko'nun global marka bilinirliğinin daha da artırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Yurt dışı bağlı ortaklıklarının unvanları da Beko'yu içerecek şekilde güncellenecek. Arçelik, Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden Arçelik, Beko, Grundig, Altus ve Leisure markaları ile sürdürmeye devam edecek.

Beko, 57 ülkede 55 bin çalışanı ile faaliyet gösteren global bir marka. Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya gibi ülkelerde 45 üretim tesisi var.

22 ürün markası ile global pazarda yer alıyor.