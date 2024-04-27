Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Ariston ve Bosch’ta Putin kararı! Rusya'daki fabrikalar Gazprom'a devredildi
27 Nisan 2024 16:55 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:57

Ariston ve Bosch’ta Putin kararı! Rusya'daki fabrikalar Gazprom'a devredildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik kararı imzaladı. İtalyan Ariston ve Alman Bosch şirketlerinin Rusya'daki yan kuruluşlarının geçici yönetimi Gazprom'a geçti.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ariston ve Bosch’ta Putin kararı! Rusya&#039;daki fabrikalar Gazprom&#039;a devredildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı üreticilerine ait fabrikaların yönetiminin Gazprom'a devredilmesini öngören bir kararname imzaladı.

Buna göre, ülkedeki İtalyan Ariston ve Alman Bosch'a ait varlıkların yönetimi geçici olarak Gazprom grubuna ait JSC Gazprom Household Systems'e devredildi.

Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geçici olarak yerel yönetimlere verilmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...