Artık altından bile değerli, fiyatlar tırmanıyor! Uzmanlardan kakao için ‘10 bin dolar’ uyarısı geldi

24 Mart 2024 16:12 - Güncelleme : 24 Mart 2024 16:22

Bayramda ağzınızın tadı kaçmasın! Lokum, şekerleme ve çikolata için merdiven altı uyarısı

Bayramda ağzınızın tadı kaçmasın! Lokum, şekerleme ve çikolata için merdiven altı uyarısı

Tüm dünyada kakao krizi gündemden düşmüyor. Fiyatlar her yeni günde zirveleri zorlarken, son yılların rekorları da kırıldı. İklim değişikliği ve yağmurlar üretimi durdururken, kakaoda 10 dolar uyarıları da gelmeye başladı.

SON 46 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Küresel kakao fiyatları son 46 yılın en yüksek seviyesine gelerek rekor seviyeye ulaştı. Her geçen gün de rekorlar kırarak ilerlemeye devam ediyor.

Fiyatlar bu yıl şimdiden iki katına çıkarak 8400 doları aştı. Ve bu yalnızca birkaç ay önce hayal bile edilemeyecek bir seviye olarak görülüyordu.

ÇİKOLATA ÜRETİCİLERİ İÇİN MALİYETLER ARTTI

Haber Türk’ten İrem Kuşoğlu’nun haberine göre, kakao fiyatlarındaki artışların nedeni dünyadaki kakaonun çoğunun yetiştirildiği Batı Afrika'daki kötü hasat. Yani tabii ki iklim değişikliği... Bu durum çikolata üreticileri için maliyetleri artırıyor ve tüketiciler için daha da yüksek fiyatlara dair tehdidi oluşturuyor.

İklim değişikliğine bağlı bu küresel kıtlık nedeniyle Batı Afrikalı yetiştiriciler şiddetli yağmurdan, aşırı sıcak ve kuruluğa kadar zorlu hava koşullarıyla ve hasatı mahveden mahsul hastalıklarıyla mücadele ediyor. En büyük üretici olan Fildişi Sahili'ndeki limanlardan ihracata yönelik hareketlilik geçen yılın hızının neredeyse yüzde 30 gerisinde.

“HİÇ KAKAO İÇERMEYEN ÜRÜN ENDİŞELERİ ARTTI”

Üreticiler hurma yağı gibi daha ucuz alternatifleri tercih ettiğinden, hiç kakao içermeyen yeni ürünlerin ortaya çıkması da artık söz konusu. Tüketiciler için ise daha yüksek fiyatlar, daha pahalı çikolata anlamına gelebilir.

Bloomberg'in bu ay bildirdiğine göre, dikkatler şimdi iki yıllık hasattan daha küçük olan orta mahsule çevrilmiş durumda ve Fildişi Sahili'nin düzenleyici kurumu bu sezon bu mahsulün de azalmasını bekliyor.

"KAKAO FİYATLARI 10 BİN DOLARI GÖREBİLİR"

Büyük çikolata üreticisi Barry Callebaut AG ise kakao kıtlığının gelecek sezonda da devam edeceği konusunda uyardı.

Şubat ortasında, kakao yaklaşık 5600 dolardan işlem görürken Citigroup Inc., arz görünümünün kötüleşmesi halinde fiyatların 10 bin dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Bu artık daha büyük bir olasılık haline geliyor.

KAKAONUN 'RAKİBİ YOK'

Bununla birlikte Bloomberg tarafından takip edilen diğer önemli emtialar, kakaonun yılın başlangıcındaki oranlarına yaklaşamadı. Üç aydan kısa bir sürede elde edilen kazanç, kakaonun New York'ta 1976'dan bu yana gördüğü tüm yıl ilerlemelerini şimdiden aştı.

ALTIN GİBİ PANİK ALIMLARI GÖRÜLÜYOR

The Hightower Report "Sıkı arz ve büyük küresel üretim açığı tahminleri panik alımlarını tetiklediği için kakao fiyatları görülmemiş seviyelere ulaşmaya devam ediyor" derken fiyatların yükseliş yakın bir zamanda durulacağa da benzemiyor.