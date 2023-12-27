Asgari ücret belli oldu, iş dünyasından ilk tepkiler geldi

27 Aralık 2023 20:58 - Güncelleme : 27 Aralık 2023 23:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin net 17 bin 2 Türk lirası olacağını duyurdu. Asgari ücrete 2024 yılı için yüzde 49 zam yapıldı.

Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında 8506 TL olarak belirlenen net asgari ücret dikkate alındığında 1 yıllık değişim oranı yaklaşık yüzde 100 oldu. Asgari ücretin açıklanması sonrası iş dünyası rakamı değerlendirdi.

TÜRK-İŞ: TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:



"Bizim talebimiz 18 bin liraydı. Yılda 2 kez artış bekliyorduk. Fiyat artışları ortada pazarda, markette. Burada talebimizi söylemiş olduk. Sayın bakanın ve işveren temsilcisinin imkanı bu şekilde, kendilerine teşekkür ederiz.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı asgari ücret kararını değerlendirdi.

ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;

"Öncelikle işveren ve işçi tarafının ortak bir mutabakatla anlaşılmış olması son derece memnuniyet verici. 700 TL devlet desteği ile yüzde 49 artışla net 17 bin 02’TL olan asgari ücreti enflasyonist bir ortamda iş insanları olarak beklediğimiz, makul karşıladığımız bir orandır. Bu artışla birlikte enflasyonla olan mücadelemizin devam ederek vatandaşlarımızın enflasyona karşı ezdirilmemesi temennimizdir.

Bu konuda tavizsiz verilecek olan mücadele hem vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirecektir hem de ekonomide normalleşme sağlanacaktır. Özellikle enflasyona karşı vatandaşlarımızın edindirilmemesi üzerine fedakârca alınan yeni asgari ücret kararını suiistimal ederek vatandaşın cebine göz dikenlere göz açtırılmamalı bunu suiistimal edenler en ağır mali cezalara çarptırılmalıdır

Yeni asgari ücret hayırlı ve bereketli olsun. Sürecin ortak bir noktada sonuçlanmasına vesile lan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza ve komisyonun değerli üyelerine şükranlarımızı sunuyorum.

İTO'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yeni asgari ücret rakamıyla ilgili açıklamada bulundu.

Avdagiç, "2024 yılına ilişkin asgari ücretin çalışanlarımızın refahına, firmalarımıza ve ülkemizin kalkınmasına olumlu katkılar vermesini diliyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"17 bin 2 lira net asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Gelir vergisi dilimleri de yukarıya doğru güncellenerek çalışanların alım gücü artırılmalı. Bizim gündemimiz; üretim, yatırım, istihdam ve ihracat. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi için enflasyonla mücadele kararlı bir şekilde sürmeli, reel sektöre destekler artırılarak devam ettirilmeli.''