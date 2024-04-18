Asgari ücret ve emekli maaşına zam için tek çözüm! Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez formülü açıkladı

18 Nisan 2024 14:35 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:42

Asgari ücrete tek zam, emekliye de temmuz zammı ile birlikte sosyal destekler… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın düşük ücretli çalışanlar ile emekliler ile ilgili açıklamalarının ardından uzmanlardan da yorumlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eski Hazine Müsteşarı, ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez hem Mehmet Şimşek’in izlediği politikaları hem de kamuoyunda konuşulan asgari ücret ve emekli zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dr. Mahfi Eğilmez maaşlar için zam formülünü açıkladı ve kaynak ile ilgili öneride bulundu.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI İÇİN ZAM FORMÜLÜ

Mahfi Eğilmez, hükümetin ortaya koyacağı adımlarda emekli ve çalışanların maaş zamlarına kaynak olarak kamu kurumlarında yapılacak tasarruflara işaret etti.

Tasarruf politikalarına vurgu yapan Eğilmez, "Kasanın durumu uygun olmayabilir. Bütçe açığı çok büyük. Kabaca 16 milyon emekli var. 7 milyon civarında asgari ücretli var. 3-4 milyon da asgari ücretin hemen üzerinde, yani çok düşük ücret alan var. Toplarsak 26-27 milyon insan çok düşük ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Kasamızın durumu müsait değil diye bunlara sırtımızı dönemeyiz. İnsanlar yaşam savaşı veriyorlar, enflasyon da önlenemiyor. Kalıcı olarak enflasyonun düşeceğine dair elimizde gösterge yok. Bizim bu insanları hızla artan enflasyona ayarlamamız lazım. Bunu nasıl yaparız? Kamu israfını keserek. İnanılmaz bir kamu israfı var. Ben Hazine Müsteşarı olduğumda benim arabam Renault’ydu. Ben de buna niye biniyorum, Mercedes isterim falan gibi düşünceler asla aklıma gelmedi. Şimdi en düşük düzeydeki bir ilçe müdürünün altında son model arabalar. Biz bununa bir yere varamayız. Kamu israfını keserek bu işe kaynak bulunabilir.” dedi.

YAPISAL REFORMLAR ŞART!

Mahfi Eğilmez, Halk TV’ye yaptığı değerlendirmelerde ekonomi ile ilgili yapısal reformlara da işaret etti. Eğilmez, ekonomi politikaları ile ilgili şunları söyledi:

“İki türlü yabancı sermaye gelir. Birinci sıcak para, borç olarak verilir. Hemen de gidebilir. Ilımlı para diyebileceğimiz para borsaya gelen paradır, portföy yatırımı olarak. Bir de soğuk para dediğimiz sermaye yatırımı var. Gelir kalır. Burada işletme satılır ya da işletme satın alır. Bizim tercih etmemiz gereken üçüncü. Amerikalıların bahsettiği ilk ikisi.

“MEHMET ŞİMŞEK’İN KATKISI BÜYÜK”

*Mehmet Bey’in (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) katkısı çok büyük. Mehmet Bey bu sistemle devam etmesi halinde Türkiye borç para alabilir, borsaya da para çekebilir. Ama doğrudan yatırımları çekebilmesi için yargının bağımsızlığı, rakamlarımızın gerçekleri yansıtması, Merkez Bankası’nın bağımsız hale getirilmesi, demokrasinin iyileştirilmesi dış politikamızın düzeltilmesi gibi bir sürü olay var. Teşvik sistemimizin iyileştirilmesi gibi yapısal reformlar diyebileceğimiz, sadece ekonomiyle sınırlı olmayan, sosyal ve siyasal konuları da kapayan bir sürü şey var.

* Sadece yabancı yatırımcıya hitap etmemiz de yeterli değil. Yerli yatırımcı da aynı şeyi arıyor. Hukukun üstünlüğü, demokrasiyi arıyor. Bunlar olmazsa uzun vadeli yatırımlara girmiyor. Bence bir paket olarak Türkiye’nin yapısal bir reforma girişmesi lazım.”