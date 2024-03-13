Aydın'ın zeytinyağı Japon pazarını fethetti

13 Mart 2024 12:18 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:20

Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden zeytinyağı ve zeytin Japonya pazarında tanıtılırken, Japonya pazarında güçlenen Aydın’ın sarı altının ihracatı 27 milyon dolara yükseldi.

İHRACATTAKİ PAYI ARTTI

Aydın’ın sarı altını olarak bilinen zeytinyağının Japonya pazarındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, ihracattaki artış yüzleri güldürdü. 2023 yılında Japonya’ya zeytinyağı ihracatı yüzde 57’lik artış göstererek 27 milyon dolara ulaştı.

JAPONYA GÜÇLÜ BİR PAZAR

Japonya, zeytinyağı ihracatı için çok güçlü bir pazar olma yolunda ilerlerken, Japonların Türk zeytinyağı sektörünün tüm ürünlerine yoğun talebi olmaya başladı. Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 10’unu oluşturan zeytinyağı sektöründe ise orta vadede ihracat rakamlarının 100 milyon dolara yükseltilmesi hedefleniyor.