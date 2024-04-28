28 Nisan 2024 10:42 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 10:53
Bakan Bayraktar duyurdu! Koca Yusuf, Gabar’da sondaja başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu. Yerli sondaj kulesi Koca Yusuf TP1500, Gabar'daki petrol sahasında sondaj çalışmalarına başladı.
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi devreye girdi. "Koca Yusuf TP1500" Gabar'da, sondaja başladı. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü çıkarmak hedefiyle Koca Yusuf bugün itibariyle göreve başladı.
Koca Yusuf, Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda 42. kuyuda sondaj çalışmalarını yürütüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından "Yerlileştirme hedefimiz doğrultusunda geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" Gabar’daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası 42’nci kuyuda sondaj çalışmalarına başladı" açıklamasını yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr