Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR üzerinden 464 bine aşkın kadın işe yerleştirildi

26 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 12:46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Samsun’da İş Pozitif Kadın İstihdamı Fuarı'nın açılışında konuştu.

Bakan Işıkhan, Bakanlık olarak istihdam, nitelikli iş gücü ve sosyal güvenlik hizmetlerinde kadınların öncelikli politika grupları arasında olduğunu dikkat çekerek, “Direkt projelerle, gerekse mevcut programlarımızla kadın istihdamını önceliyoruz. Bu noktada öncelikle kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz proje ve iş gücü programlarımızda kadınların istihdam edilebilmelerini sağlıyoruz.

“İŞKUR İLE KADIN İSTİHDAMINA ARACILIK ETTİK”

İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilen 13 milyondan fazla vatandaşın 4 milyondan fazlasını kadınların oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Işıkhan ''İŞKUR aracılığıyla sadece 2023 yılında 464 bini aşkın kadının işe yerleşmesine aracılık ettik'' dedi.

Proje ve politikaların merkezinde kadın istihdamının önemli rol oynadığını dile getiren Bakan Işıkhan, “Kadınların mesleki programlara ilgisi ve bu alandaki varlığı memnun etmektedir. İş gücü hedefi için kadınları kurs ve programlardan yararlandırdık. 2023 yılı boyunca 877 bine yakın kadına danışmanlık hizmeti vermiş durumdayız. Bu rakamlara baktığımızda kadınların çalışma azmini görebiliyoruz” dedi.

İŞ-POZİTİF BİLGİ SİSTEMİ KURULDU

Bakan Işıkhan, İş-Pozitif Projesi kapsamında 10 Bakanlığın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak, İş-Pozitif adı altında bir bilgi sistemi kurduklarını söyledi.

İş-Pozitifin, istihdama yönelik eğitim veren ve çeşitli kurslar düzenleyen, işgücü ihtiyacı olan ve istihdam oluşturma potansiyeline sahip aktörlerin, çevrim içi olarak bir araya gelebileceği bir iş birliği sitemi olduğunu kaydeden Işıkhan, “Biz biliyoruz ki kadına sağlanan pozitif ayrımcılık ülkemizin ve milletimizin geleceğine sağlanan pozitif ayrımcılıktır. Bu anlayışla mesleki danışmanlıktan sosyal güvenliğe varıncaya kadar çalışma hayatının her adımında kadınların yanındayız” diye konuştu.