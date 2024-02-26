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26 Şubat 2024 20:50 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 21:24

Bakan Işıkhan açıkladı! Kademeli emeklilik gelecek mi?

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını açıkladı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Bakan Işıkhan açıkladı! Kademeli emeklilik gelecek mi?
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Kademeli Emeklilik, Staj Mağdurları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP MYK'sının ardından "Kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı?" sorusuna cevap verdi.

Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TGRT Haber
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