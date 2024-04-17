Bakan Işıkhan’dan emekli zammı açıklaması: Enflasyon farkı temmuzda yansıtılacak

17 Nisan 2024 11:53 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:26

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli zammı açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, “Emekliye enflasyon farkı temmuzda maaşlara yansıtılacak” dedi.

AK Parti Grup toplantısında basın mensuplarına konuşan Bakan Işıkhan emekli için refah düzeyini arttıracak çalışmaları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

"EMEKLİYE AYRICALIK TANIYAN HİZMETLERİMİZİ DUYURACAĞIZ"

2024 yılının emekliler yılı ilan etmesinin ardından bir çok bakanlık, özel sektör ve kamu kuruluşları ile protokollerin gerçekleştirildiğini dikkat çeken Bakan Işıkhan, “Yavaş yavaş belli noktaya geldik. Allah nasip ederse yakın bir zaman içerisinde basın mensuplarını davet edeceğiz. Bir lansman gerçekleştireceğiz. Somut bir şey olmadan sizle paylaşmam etik olmaz diye düşünüyorum. Yaklaşık 15-20 gün içerisinde elde ettiğimiz ne kadar somut bilgi varsa emekliyi ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek, psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamdaki toplumun genelindeki hizmetlerimizi refahı arttırmaya yönelik çalışmamızı sizlerle paylaşacağız” dedi.

"EMEKLİNİN REFAHINI ARTIRMAK EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZ"

Bakan Işıkhan ‘en düşük emekli maaşı kaç lira olacak?’ sorusuna da “refahlarının arttırılması en temel sorumluluğumuz. Sadece ekonomik refahtan değil psikolojik ve sosyal refahtan da bahsediyorum. Belgeseller, konferanslar olacak ancak temel hedefimiz emekliler olacak. 81 ildeki tüm emekli dernekleri ile yakın istişare içindeyiz. Bu sadece kaba bir çerçeve, sizle emeklilerimiz için yapacaklarımızı paylaşacağım” açıklamasını yaptı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILACAK MI?

‘En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılacak mı?’ sorusuna da yanıt veren bakan Işıkhan, “En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyon ve sözleşmeden kaynaklı fark da yatacak. Bu da emekli aylıklarına yansıtılacak.” diye konuştu.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI ZAMMI KESİNLEŞTİRECEK

TÜİK'in verilerine göre emekli maaşları için 3 aylık enflasyon hesabı belli oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası emekli maaşı zammı kesinleşecek.

Temmuz ayında yapılacak zam ve refah payını belli edecek 6 aylık enflasyon oranı merak edilirken ilk 3 aylık rakam da belli oldu. İlk 3 aylık (Ocak, Şubat, Mart) enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,06 zam oluşurken, geriye 3 veri daha kaldı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ NE DİYOR?

5 aylık enflasyon tahminleri yüzde 21,01-22,67 seviyelerinde bulunuyor. Maaş zamları ilk 6 aylık oran ile belirlendiği için, bu oranlar Haziran enflasyonuna göre artacak. Örneğin; ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 24 zam alacak.

5 aylık enflasyon tahminlerine göre memur emeklilerinin yüzde 10'luk zammı enflasyon farkıyla yüzde 15,77-17,34 seviyesini bulacak. Temmuz zammı hesaplanırken, Haziran enflasyonu da dikkate alınacak. Dolayısıyla Haziran verisine göre bu oran artacak ya da azalacak.

Örneğin ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24'e ulaşırsa, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7,83'ü, Temmuz zammı da yüzde 18,61'i bulacak. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 25,5 çıkarsa da enflasyon farkı yüzde 9,13'ü, Temmuz zammı yüzde 20'yi aşacak.

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