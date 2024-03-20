Bakan Işıkhan'dan emeklileri umutlandıran açıklama: Bu geliri de artıracağız...

20 Mart 2024 18:53 - Güncelleme : 20 Mart 2024 19:11

Emekliler, hükümet kanadından yapılan emekli maaşlarıyla ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. AK Partili isimlerin peş peşe yaptığı açıklamada; çalışmaların yapıldığını ve çalışmaların olumlu sonuçlandığı takdirde gelişmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

"2024 YILINI EMEKLİLER YILI İLAN ETTİK"

Emeklileri heyecanlandıran bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılına yakışan önemli icraatları gerçekleştirmek sürecinde olduklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "İnşallah 2024 yılını emekliler yılı ilan ettik. Emeklilerimizin yaşamış olduğu sorunlar ve ihtiyaç duyduğu konularda onların sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel anlamda refahlarının artırılması noktasında çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık" dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ NETLEŞTİKÇE KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ile 2024 yılını emekliler yılı olarak kutlayacaklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Çalışmalarımızı yavaş yavaş netleştikçe de inşallah kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız. Çünkü emeklilerimiz bizim başımızın tacı ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, refah düzeyimiz arttıkça arta kalan bu geliri de artıracağız" ifadelerini kullandı.

"TEK YÖNLÜ BİR EKONOMİK KALKINMA VE İSTİHDAM OLMAZ"

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde de kadın istihdamının artırılması noktasında ‘İş Pozitif’ adı altında bir projeyi başlattıklarını hatırlatan Bakan Işıkhan, "Kütahya’mızda da siz kıymetli iş insanlarımızdan, milletvekillerimizden, kıymetli başkanımdan da ben şu ricada bulunuyorum. Mutlaka kadınları istihdama yönlendirin. Tek yönlü bir ekonomik kalkınma ve istihdam olmaz. Bakın bir aylık zaman içerisinde Elhamdülillah rakam 50 binin üzerine çıktı. 50 binden fazla kadın istihdama girmiş durumda. bu noktada siz kıymetli hanımefendilerin ve kıymetli başkanlarının, milletvekillerinin desteğini özellikle rica ediyorum çünkü kalkınma dediğimizde, hep birlikte bir kalkınmadan söz edebiliriz. Kadınıyla, erkeğiyle genci ile dezavantajlı gruplarımızla birlikte inşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte ulaşmamız bizim için çok önemli" diye konuştu.