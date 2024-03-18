Bakan Şimşek'in 'bankacılara faiz artırma talimat verdiği' iddiasına yalanlama

18 Mart 2024 18:15 - Güncelleme : 18 Mart 2024 18:19

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği yönündeki iddialara cevap verdi.

Yapılan açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunun, 12 Mart 2024'te iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İftar programı, iddia edildiği gibi lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankasının Genel Müdürlüğünde yapılmıştır. Yapılan görüşmede, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Türkiye Bankalar Birliği, yaptığı kamuoyu duyurusuyla Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır"