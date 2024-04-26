Bakan Şimşek dezenflasyona geçiş için tarih verdi! Enflasyonu düşürecek adımları tek tek anlattı

26 Nisan 2024 09:44 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 10:34

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ekonomiye ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar;

"OVP'ye baktığımızda en büyük önceliğimiz fiyat istikrarı. Bunu destekleyici nitelikte mali disiplin öngörüyoruz.

Türkiye'de sanayide dönüşümden kastımız ekonomideki kompleksiteyi artırıp Türkiye'deki sanayideki dönüşüm üzerinden zenginleşmesini refah olmasını sağlamak. Hedefimiz sağlıklı, sürdürülebilir yüksek büyüme.

“MERKEZ BANKASI'NA DEZENFLASYON TESİSİ İÇİN DESTEK VERECEĞİZ”

Merkez Bankamızın dezenflasyon patikası var. 2023 Haziran ayı ile 2024 Haziran dönemini hiçbir zaman dezenflasyon dönemi olarak görmedik. Biz bunu geçiş dönemi olarak gördük. Dezenflasyon bu dönemin ikinci yarısında başlayacak. Merkez Bankası'na dezenflasyon tesisi için destek vereceğiz. Dolayısıyla dezenflasyona geçiş için para politikasında normalleşme süreci gerekiyordu. Ve bunu şu anda Merkez Bankamızın ifadesi ile başarmış durumdayız. Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarını çözeceğiz.

ENFLASYONLA MÜCADELE NASIL İLERLEYECEK?

İlave adımlar atacağız. Bu adımlar daha çok maliye politikası alanında olacak. Dezenflasyon zaman alıyor, enflasyonla mücadele bir süreç işidir. Enflasyonu sıkı para, maliye politikası, hedeflerle uyumlu bir gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı ile düşüreceğiz, sonuçları yılın ikinci yarısında almaya başlayacağız.

Merkez Bankası, para politikasında önemli adımlar attı. Şu anda seçici kredi politikası uyguluyor. Faizin durduğu yere oranla para politikası daha sıkı bir durumda. Önümüzdeki seneden itibaren deprem harcamaları dahil bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekeceğiz. Merkez Bankası'na dezenflasyon için destek vereceğiz. Orta vadede yapısal reformlar için mali alan oluşturacağız.

"KAMUDA TASARRUF ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdi. Yakında bazı hususları paylaşacağız. Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak.

BÜYÜME GEÇİCİ OLARAK YAVAŞLAYABİLİR

Büyüme sorunumuz yok. Ama büyümenin kompozisyonunu değiştirmek zorundayız. Kısa vadede büyüme yavaşlayabilir. Ama dezenflasyon yüksek sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın ön koşulu. Biz bunu geçici bir dönem olarak öngörüyoruz.

Geçici olarak büyümede yavaşlama olabilir ama bizde hem büyüme potansiyeli güçlenecek, hem de büyüme performansı dünyaya oranla orta-uzun vadeli perspektifte çok güçlü şekilde seyretmeye devam edecek.

Bu sene Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 3,1'lik cari açık öngörümüz var. Çok büyük ihtimalle yüzde 2,5'in altınca olacak. Bütçe açığı öngörümüz yüzde 6,4, hedefimiz yüzde 5'in altı olacak.

Büyüme sorunumuz yok. Ama büyümenin kompozisyonunu değiştirmek zorundayız. Kısa vadede büyüme yavaşlayabilir. Ama dezenflasyon yüksek sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın ön koşulu. Biz bunu geçici bir dönem olarak öngörüyoruz.

PROGRAM RAĞBET GÖRÜYOR

Türkiye’nin risk primi gelişmekte olan ülkelere göre çok daha hızlı düşüyor. Bu da programın rağbet gördüğünü ve çalıştığını gösteriyor. Kur oynaklığı azaldı. Ekonomide dengelenme konuştuğumuz bir konu. Bu senenin ilk çeyreğinden et ihracatın katkısı büyük ihtimalle pozitife dönecek. İç talep ilk dönemde güçlü devam etti. O nedenle ilave sıkılaşma adımları adıldı.

Bu yılın ikinci yarısında itibaren iç talep yumuşarken dış talepteki toparlanmayla birlikte net ihracat pozitife dönecek, büyümede yumuşak bir geçiş yaşayacağız. Büyüme makul düzeyde kalacak ve dezenflasyon süreci başlamış olacak.

Türkiye'ye kaynak girişi bol. Hazine'nin de yok. Reel sektör de bankalar da aynı şekilde. Uzun bir aradan sonra ilk defa bankalarımız sermaye benzeri uzun vadeli kaynağı küresel piyasalardan devşirmeye başladılar. Son üç ayda bankalarımız toplamda 3.5 milyar dolarlık sermaye benzeri kaynak buldular dışarıdan. Demek ki dünyada Türkiye ekonomisine dünyada çok güçlü bir inanç var.

“REZERVLERDE ARZULADIĞIMIZ YERDE DEĞİLİZ"

Merkez Bankası'nın brüt rezervi 98.5 milyar dolardan 126 milyar dolara çıkmış durumda. Arzuladığımız yerde değiliz. Bu bir süreç işi. KKM'de düşüşle birlikte değerlendirirseniz rezervlerdeki artışın çok daha dramatik olduğunu göreceksiniz. KKM'deki düşüş 65-70 milyar dolar civarında.

Bankacılık sektörü güçlü bir bünyeye sahip. Bütün göstergeler itibarıyla çok güçlü bir bankacılık sektörüne sahibiz. Büyümenin önünde bankacılık sektörü kaynaklı bir sorun görmüyoruz.

"ENFLASYON ÇOK HIZLI DÜŞECEK"

Enflasyon yaz aylarında çok hızlı düşecek. Baz etkisi var program etkisi de var. Piyasa beklentilerinin zaman içerisinde bizim hedeflerimize yakınsayacağına inanıyoruz.

"KREDİ NOT ARTIŞLARI GELECEK"

Bütün kredi derecelendirme kuruluşları pozitife görünüme geçti. Yetmedi bir tane kuruluş notumuzu hem artırdı hem de görünümü pozitife çevirdi. Pazartesi günü bütün bu reyting kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle kapsamlı ayrı ayrı toplantılar yapacağım. Önümüzdeki aylarda, inanıyorum ki, programın güçlü uygulanmasıyla birlikte not artışları gelecek.

"ENFLASYONİST ORTAMDA DIŞARIDAN YATIRIM ÇEKMEK KOLAY DEĞİL"

Dışarıdaki yatırımcıların ilgisi artacak. Özellikle enflasyon engel teşkil ediyordu. Enflasyonist ortamda dışarıdan yatırım çekmek kolay değil. Enflasyonun düşmesiyle birlikte kalıcı kaynak girişi çok güçlü bir şekilde artacak. Türkiye'deki yatırımcılar da dışarıda yatırım yapmak yerine burada yatırım yapacak. Çünkü biz o zemini güçlendiriyoruz.