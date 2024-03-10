Bakan Şimşek’ten Fitch değerlendirmesi: Not artışında öngörülebilir politikalar etkili oldu

10 Mart 2024 10:26 - Güncelleme : 10 Mart 2024 10:30

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bakan Şimşek’ten Fitch’in not artışı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek Türkiye2nin kredi notunun yükselmesine ilişkin, "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulanan ekonomik programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna da yansıdığını belirtti.

ŞİMŞEK: KREDİ NOTUMUZ DAHA DA YÜKSELECEK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu başarıya kayıtsız kalmayarak Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek, görünümünü pozitife çevirdiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."

FITCH’TEN POZİTİF DEĞERLENDİRME GELDİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği açıkladı.

“POLİTİKALARIN GÜVENİNİN ARTMASINDAN KAYNAKLANIYOR”

Açıklamada, söz konusu not artırımının makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

“DIŞ FİNANSMAN, YÜKSEK REZERVLER, DARALAN CARİ AÇIK’IN YANSIMASI OLDU”

Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, bu durumun daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığını yansıması olduğu kaydedildi.

“DIŞ KIRILGANLIKLAR AZALDI”

Açıklamada, pozitif görünümün ise Fitch'in Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarıldı.

“YEREL SEÇİMİN POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE YOL AÇMASI BEKLENMİYOR”

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, büyüme oranın 2025'te ise yüzde 3,1'e çıkabileceği kaydedildi.

Açıklamada, mart ayındaki yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmasının beklenmediği ifade edildi.

BİR ÖNCEKİ KREDİ NOTU NE OLMUŞTU?

Fitch Ratings, 8 Eylül 2023'te Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çıkarmıştı.