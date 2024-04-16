Bakan Şimşek’ten kriz iddiasına enflasyon ve OVP vurgulu mesaj

16 Nisan 2024 14:43 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 14:47

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında kriz iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yalan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON VE OVP MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından “Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız." açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek, açıklamasında hem enflasyon hem de OVP hedeflerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.”

DMM DE KRİZİ YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kriz yaşandığına yönelik iddia hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir." denildi.