Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması

27 Nisan 2024 13:27 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 13:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam tartışmasının başlamasıyla ilgili olarak yılın başında ikinci zam yapılmayacak şekilde zam yapıldığını vurguladı. Yeni bir düzenlemenin olması durumunun enflasyona olumsuz etkisi olduğunu belirten Işıkhan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çalışanlarımızın emeğini sürekli seçim malzemesi olarak diri tutanlar art niyetli. Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Biz bakanlık olarak işçi ve işveren tarafını masa üzerinde bir araya getirerek belirlenmesinde rol alan kurumuz. Temmuz ayında artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Dengenin dışında bir artış yapılsa market ve mağazalarda etiket değişiyor. Bu da enflasyonun artmasına neden oluyor. Biz kalıcı refahın derdindeyiz."

1 MAYIS TARTIŞMASI

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs tartışmasını da değerlendirerek "1 Mayıs'ın resmi tatil olması olumlu bir gelişmedir. İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kutlamalara izin veriliyor. Taksim için bir yasak yok, çelenk konulabilecek." açıklamasında bulundu.