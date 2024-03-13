Bakanlık'tan 500 bin TL hibe! İhtiyaç sahibi aileler ve eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği veriliyor

13 Mart 2024 11:07 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:11

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konut desteği ve ev tamir ve onarım için hibe sunuyor. Sosyal destekler kapsamında ihtiyaç sahiplerine ve eşini kaybetmiş kadınlara 500 bin TL'ye kadar hibe veriyor. Belirlenen şartlar doğrultusunda verilen ödeme desteğinden maddi durumu olmayan vatandaşlar ve eşini kaybetmiş kadınlar yararlanabiliyor.

500 BİN TL'YE VARAN KONUT DESTEĞİ VERİLİYOR

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programı kapsamında, belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlara 500 bin TL'ye varan konut desteği veriyor.

BARINMA YARDIMI İÇİN ŞARTLAR NE?

'Barınma yardımları' kapsamında yer alan ve 500 bin TL'ye varabilen konut desteğinin şartları şu şekilde;

- 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan,

- En az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan,

- Nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilmektedir.

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA BARINMA DESTEĞİ

Başka bir sosyal yardım programı olarak; eşi vefat etmiş kadınlara da konut desteği veriliyor. Bunun için kişinin 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip olması ve 3294 sayılı kanun kapsamına girmesi şartları aranıyor. Şartları sağlayan vatandaşlara, hane başına 500 bin TL destek ödemesi yapılıyor.

EV TAMİR VE ONARIM MASRAFLARI DA KARŞILANIYOR

Konut desteğinin yanı sıra Bakanlık tarafından basit ve kapsamlı ev onarımlarına da destek veriliyor. Bunun için de yine 500 bin TL'ye varan konut desteğindeki aynı şartlar geçerli.

EV TAMİR VE ONARIM MASRAFI ÖDEMELERİ NE KADAR?

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;