Altın fiyatını ters köşe yapacak kritik tahmin! Bankacılık devi Fed için dönüş sinyali verdi

16 Nisan 2024 09:22 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:39

Hem enflasyon farkı hem refah payı! 2024 emekli maaş zammında tablo netleşiyor

Hem enflasyon farkı hem refah payı! 2024 emekli maaş zammında tablo netleşiyor

İsviçre bankacılık devi UBS’ten Fed’in faiz indirimi beklentileri konusunda temkinli yorum geldi. İndirim geleceği beklentilerine karşın Fed’in faiz beklentilerinde ters köşe yapabileceği ihtimalinin arttığı değerlendirmesinde bulundu.

FED FAİZ KARARINDA ARTIRIM İHTİMALİ YÜKSELDİ

UBS stratejistlerine göre, güçlü ABD büyümesi ve yapışkan enflasyonun birleşimi, Fed'in faiz oranlarını düşürmek yerine artırım yapma ihtimalini artırıyor ve bu da borçlanma maliyetlerini gelecek yıl yüzde 6,5'e kadar çıkarıyor.

ENFLASYON SENARYOSUNDA HEDEF TUTMAYABİLİR

Bankanın temel senaryosu bu yıl iki faiz indirimi yönünde olsa da, UBS artık enflasyonun Fed'in hedefine gerilemeyeceği, bunun da faiz artırımlarına dönüşe yol açacağı ve tahvil ve hisse senetlerinde derin bir satış dalgasına yol açacağı ihtimalinin arttığını görüyor.

PİYASALARDA DA GEVŞEME BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Piyasalar, son ABD verilerinin dünyanın en büyük ekonomisinde şaşırtıcı bir güç göstermesinin ardından politika gevşemesi yönündeki tahminleri azalttı.

AGRASİF İNDİRİM BEKLENTİSİNİ YUMUŞATTI

UBS, bu yıl ABD'de 275 baz puanlık indirim için agresif görüşünü şimdiden yumuşatarak sadece 50 baz puanlık indirim öngörüyor.