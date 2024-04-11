Bayram mesaisine kalan çalışanlar dikkat! Ücretler yarım değil 2 gün olarak hesaplanacak (2024 bayram mesai ücretleri)

11 Nisan 2024 13:07 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 13:44

Resmi ve dini bayramlarda insiyatif kullanıp çalışmak isteyen çalışanlar mesai ücreti alıyor. Ek çalışma bedeli olarak geçen mesai ücretinde kafa karıştıran sorunlardan tam olarak ne kadar alınacağı oldu.

BAYRAM MESAİSİNE KALAN ÇALIŞANLAR DİKKAT!

İş kanunu yasasına göre şirketlerin İnsan Kaynakları, resmi ve dini bayramlarda çalışan çalışanlar için gün içinde ek ücret hesaplaması yapması gerekiyor. Bazı iş yerleri bu durumda çalışana diğer günlerde izin hakkı vererek ücret ödemiyor.

Ancak ücret ödeyecek şirketler talep üzerine verilen çalışmada çalışana verecek ücretin 2 gün olarak hesaplaması lazım. Kanunda geçerli olan 2 gün mesai ücretleri konusunda çalışanların özellikle maaş süresinde bordrosunu kontrol etmesi gerekiyor. İş kanunu yasasına göre; tamamen işleyiş sergileyen kurumsal firmalar genellikle çalışanlara maaş bordrosunu kontrol ederek yansıtılan ücreti takip etmesi şart.

Bunun yanı göre; özel şirketlerde kişinin iş sözleşmesinde mesai ve izinleri hakkında yaptığı anlaşmalara dikkat etmesinde fayda var. Bazı özel şirketler iş kanunu yasasını esnetebilen iş sözleşmesi kuralları hazırlayabilir. Bayram mesaisinde maaş 30 güne bölünür. 30 günde ortaya çıkan günlük ücretin 2 katı baz alınarak hesaplanır.