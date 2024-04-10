Bayram sonrası altın, dolar ve borsa ne olur? İslam Memiş tek tek hedef verdi: Fırsatı kollayın

10 Nisan 2024 15:40 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 15:51

Piyasalar Ramazan Bayramı arası verdi. Gözler ‘iki bayram arası’ fiyatlamalara çevrildi. Hem altında hem de döviz ve borsada kırılan tarihi rekorlar yatırımcıda beklentileri yukarı çekerken, yıl sonu beklenen fiyatlamaların daha nisan ayının başında görülmesi hedef tahminlerini değiştirdi. Ortadoğu’daki krizin bayramda da devam etmesi, küresel piyasalarda kırılma noktası olan Fed beklentileri ve enflasyon özellikle de altında bayram sonrası sürpriz olasılığını artırıyor. Özellikle Ramazan Bayramı’nın sonundan itibaren Kurban Bayramı’na denk gelen yılın ikinci yarısına kadar piyasalarda hareketliliğin devam edeceği görüşleri piyasada hakim olmaya devam ediyor.

Borsa, dolar, borsa, Bitcoin ve altında bayram sonrası için kritik uyarılarda bulunan Altın ve ara piyasaları uzmanı İslam Memiş, hedef fiyat tahmininde bulundu. İslam Memiş, Ramazan bayramı sonrasında piyasalardaki durum hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Mantık olarak çok da doğru değil. En az birinin satıcılı olması gerek" diyerek satış beklediği yatırım araçlarını da açıkladı.

PİYASALAR GERGİN KAPANIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

İslam Memiş, TV100’deki yazısında "Bayram öncesi piyasalar gergin ve belirsiz bir trendde kapanış yaptı" diyerek "Çünkü ABD enflasyon verisi, Euro Bölgesi faiz kararı ve İsrail-İran gerilimi belirsizliğini koruyor. Fiyatlarda bir şekilde yukarı gitme isteği var. “Gidecek yolumuz var” modunda bir izlenim bıraktı.” diye yazdı.

İSLAM MEMİŞ FİYATLAMALAR İÇİN HEDEF VERDİ

Memiş, son kapanışta tüm yatırım enstrümanlarında fiyatlamaların yüksek seyretmesini ise ‘teknik olarak mümkün değil’ diyerek bayram sonrası için beklediği hedefi açıkladı. Memiş, “Bist100 endeksi 10 bin puan, altın 3 bin dolar, gümüş 38 dolar, Bitcoin 100 bin dolar gibi hedefler çok uzak görünmüyor. Tabi ki ara ara kâr satışları yaşanacak ancak tüm enstrümanların aynı anda yükselmesi teknik ve mantık olarak çok da doğru değil. En az birinin satıcılı olması gerek" ifadelerini kullandı.

BAYRAM SONRASI ALTIN, GÜMÜŞ VE EURO’YA DİKKAT!

"O satışları da dolar karşısındaki varlıklarda bekliyorum" diyen İslam Memiş, "Altın, gümüş, euro gibi. Kâr satışları tamamlandıktan sonra yön tekrar yukarı. Bu yüzden herkes elindekinin kıymetini bilmeli. Üç günlük bayram tatilinde ABD verileri, Euro bölgesi faiz kararı ve İran-İsrail gerilimine odaklanacağım.” yorumunda bulundu.

“15 NİSAN VE SONRASINDA PİYASALARDA FIRSAT KOLLANMALI”

İslam Memiş, "Bayram sonrası dış politika tarafında yeni gerginlikler, Ortadoğu’da jeopolitik riskler olabilir. Piyasalara yansıması normal karşılanacaktır. Açıkta kalmamak en doğru karar. TL bazlı her şey yükselişini sürdürebilir ama dolar bazlı fırsat kollamalı" dedi.