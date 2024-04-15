Bayram tatili sonrası gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Nisan 2024 altın fiyatları...

15 Nisan 2024 07:21 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 07:29

Petrol ve altın fiyatları gazlandı! 2 saatte borsa ve piyasalar alt üst oldu

Petrol ve altın fiyatları gazlandı! 2 saatte borsa ve piyasalar alt üst oldu

Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle haftanın ilk işlem gününe artışla başladı.

Ons altın ilk işlemlerde yüzde 0,54 yükselişle 2 bin 357 dolar civarında seyretti.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 457 TL'den çeyrek altın ise 4 bin 598 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları 9 günlük bayram tatili sonrası güne yükselişle başladı . Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 15 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

15 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.457,34

Satış 2.457,83

15 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.192,00

Satış 4.600,00

15 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.332,00

Satış 8.809,00

15 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.739,00

Satış 17.279,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.356,27

Satış 2.356,70