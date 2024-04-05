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05 Nisan 2024 17:26 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:28

Bayram tatilinde uzun yol uyarısı: Araç bakımını yapmayan 150 bin TL’lik masrafı gözden çıkarsın

Ramazan Bayramı için büyük kentlerden göç başladı. Otomobiliyle tatile çıkanlar şimdiden yola koyuldu. Ustalardan da araç sahiplerine de uzun yol uyarısı geldi. Bakımı yapmayanlara 150 bin TL’lik masraf çıkabilir.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayram tatilinde uzun yol uyarısı: Araç bakımını yapmayan 150 bin TL’lik masrafı gözden çıkarsın

Bayram tatili başladı. Büyük kentlerde yoğun trafik başlarken, pek çok kişi akın akın memleketlerine ve sahil kentlerine doğru yola çıktı. 

9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla uzun yola araçlarıyla çıkacak olan vatandaşlara tavsiyelerde bulunan oto bakım ustası Hasan Balta, “Araçta motor suyu olmadan yola çıkılırsa 150 bin TL’lik masraf kapıda olur” dedi.

ARAÇ SAHİPLERİNE UZUN YOL UYARISI GELDİ

Ramazan Bayramı tatilinde milyonlarca kişi araçlarıyla trafiğe çıkarken, uzmanlar sürücülere tatilinin kabusa dönmemesi için ‘bakım’ uyarısında bulundu.

Bayram tatilinde uzun yol uyarısı: Araç bakımını yapmayan 150 bin TL’lik masrafı gözden çıkarsın - 1. Resim

Aracın rutin bakımlarının yanı sıra 4 tekerlek balatasının kontrolü ve lastik değiştirdikten sonra rot balans ayarının yapılması gerektiğini söyleyen oto bakım ustası Hasan Balta, uzun yol için güvenli sürüşün önemine vurgu yaptı.

Bayram tatilinde uzun yol uyarısı: Araç bakımını yapmayan 150 bin TL’lik masrafı gözden çıkarsın - 2. Resim

BAKIMI YAPMAYANA 150 BİN TL'LİK MASRAF ÇIKABİLİR

Balta, “9 günlük bayram tatilinde uzun yola çıkacak olan vatandaşlar araç bakımlarını muhakkak yaptırmalıdır. Bunun yanında lastik havaları veya değişimini de ihmal etmemeleri gerek. Lastik değişimi yapıldığı takdirde de rot balans ayarlarını da ihmal etmemeleri lazım. Araç bakımı arasında; yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, antifrizin kontrolü, 4 tekerleğin balatasını kontrol etmeleri gerek. Araçta yağ eksikse yolda kalınabilir. En önemlisi ise motor suyu. Motor suyu olmadığı takdirde araç hararet yapar. Hararet yapıldığı takdirde de motor arızalanır. Bu da yaklaşık 150 bin TL’lik ağır bir masraf ortaya çıkarır” dedi.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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