Bayramın vazgeçilmezinde satışlar tavan yaptı! Kolonya da zamlardan nasibini aldı

09 Nisan 2024 11:20 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:23

Osmanlı kültürünün paylaşım ve ikram dili olan kolonya bu bayramda da yoğun ilgi görüyor. Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazı şeker veya çikolatanın yanında misafire ikram edilen kolonya aynı zamanda tarihi uzun bir geleneğin de parçası.

BAYRAM ÖNCESİ KOLONYACILARDA HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Gaziantep’te bayram öncesi doğal kokulardan oluşan kolonyalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi çarşıda büyük yoğunluk yaşanırken bayramın vazgeçilmezi olan kolonyalarda satışlar arttı. Bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çeşit çeşit kolonyalara yoğun ilgi gösteriyor.

3 KUŞAKTIR KOLONYACILIK MESLEĞİYLE UĞRAŞIYOR

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan çarşı esnafı Ali Fidan, kolonya alırken kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. 3 kuşaktır kolonyacılık mesleğiyle uğraşan Ali Fidan, “3 kuşaktır kolonyacılık mesleğini sürdürüyorum ve son kuşak benim. Öncelikle Ramazan Bayramı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Eski Ramazanlar yok. Geçmişte yaşadığımız bayramlarda kalabalıklar çok olurdu ama şu anda böyle bir şey kalmadı. Buna rağmen çarşıda bir bayram hareketliliği var” dedi.

PANDEMİDEN SONRA DAHA DA REVAÇTA

Vatandaşların bayramda geleneksel ziyaret kültürünü yaşatmak için kolonya aldığını vurgulayan Ali Fidan, “Kolonya geçmişten günümüze gelen gelenek ve kültür. Eve misafir geldiğinde kolonya ve şeker ikram edilir. Diğer yandan kolonya dezenfektan ürünüdür. Mikrop öldürücü özelliği var. Gelen misafirlerin ellerine döküyorsunuz hem geleneksel kültürü yaşatıyor hem de dışarıdan getirilen mikrobu evinize sokmuyorsunuz. Bir ara unutulmuştu ama pandemiden sonra insanların aklına geldi. Bizim kendimize ait müşterilerimiz var ve onlar her sene olduğu gibi bu sene de alarak geleneklerini devam ettiriyorlar” ifadelerini kullandı.

İŞTE KALİTELİ BAYRAM KOLONYASI FİYATLARI

Kolonya alan vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Fidan, “Vatandaşlar kolonya alırken kaliteli almaya özen göstersinler. Markalı ürünler dışında başka kolonyalar almasınlar yoksa verdikleri paralar boşa gider ve aldıkları ürün bir işe yaramaz. Ortalama bir kolonya şişemiz 90 TL ila 120 TL arasında litre olarak ise 120 ila 150 arasında değişiyor. Her kolonyanın kokusu farklı. Kendi özünden kullanarak yapıyoruz. Çeşitleri ise genelde limon, tütün, zambak, karanfil ve iğde çiçeğinden oluşuyor” diye konuştu.