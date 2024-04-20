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20 Nisan 2024 11:30 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:43

Belediye ürettiği istiridye mantarlarını ücretsiz dağıtıyor! Vatandaşlar birbiriyle yarışıyor

İzmit Belediyesi, ürettiği istiridye mantarlarını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Vatandaşlar ise durumdan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Belediye ürettiği istiridye mantarlarını ücretsiz dağıtıyor! Vatandaşlar birbiriyle yarışıyor

İzmit Belediyesi, mantar üretim merkezinde yetiştirdiği istiridye mantarlarını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Uzun sıraların olduğu mantar dağıtımında vatandaşlar büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Belediye ürettiği istiridye mantarlarını ücretsiz dağıtıyor! Vatandaşlar birbiriyle yarışıyor - 1. Resim

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Ücretsiz mantar dağıtımı son olarak Belsa A Blok önünde devam etti. Vatandaşlar hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti. İzmit Belediyesi ilerleyen günlerde de dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek.Belediye ürettiği istiridye mantarlarını ücretsiz dağıtıyor! Vatandaşlar birbiriyle yarışıyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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