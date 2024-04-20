Belediye ürettiği istiridye mantarlarını ücretsiz dağıtıyor! Vatandaşlar birbiriyle yarışıyor

20 Nisan 2024 11:30 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 11:43

İzmit Belediyesi, mantar üretim merkezinde yetiştirdiği istiridye mantarlarını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Uzun sıraların olduğu mantar dağıtımında vatandaşlar büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Ücretsiz mantar dağıtımı son olarak Belsa A Blok önünde devam etti. Vatandaşlar hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti. İzmit Belediyesi ilerleyen günlerde de dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek.