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27 Mart 2024 11:27 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:29

Belediyeden emekliye müjde! 2 bin TL destek ödemesi hesaplara yatırıldı

İzmir'de Seferihisar Belediyesi emeklilerin hesabına 2 bin TL yatırdı. Destek ödemesinden başvuru şartlarını sağlayan 135 emekli faydalandı.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Belediyeden emekliye müjde! 2 bin TL destek ödemesi hesaplara yatırıldı

Seferihisar Belediyesi, ilçede başvuru şartlarını sağlayan 135 emekli vatandaşın hesabına 2 bin TL yatırıldığını duyurdu.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede yaşayan emeklilere 2 bin TL destek vereceklerini müjdelemişti. Bu kapsamda, Seferihisar Belediyesi Sosyal Destek Birimine başvuruda bulunan ve şartları sağlayan 135 emekli vatandaşın hesabına, 2 bin TL destek ödemesi yapıldı.

Müjdeyi duyuran Başkan Yetişkin, “Sözümüzü kısa sürede yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayında bu destek, emeklilerimize bereket getirsin, hayırlı olsun. Seferihisar’da, 'kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın' diye; annelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza sosyal belediyecilik anlayışıyla destek vermeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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