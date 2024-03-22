Bileti kesen Türkiye'ye geliyor! 2024 yılının ilk yarısında turizm rekoru

22 Mart 2024 13:47 - Güncelleme : 22 Mart 2024 14:03

2024 yılının ülkelere en çok ziyaret edilen turist verilerinde Türkiye'nin Avrupa ve Asya solladığı görüldü. Henüz 2024 yılının ilk yarısı dolmadan rekor kıran Türkiye'nin tarihinde ilk kez kış turizminde bir rekor aşıldı. Normal şartlarda kış turizmi Asya ve Avrupa devletlerindeyken bu kez Türkiye'ye büyük bir farkla geçti.

TÜRKİYE'DE 2024 YILININ İLK YARISINDA TURİZM REKORU

Türkiye’ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 oldu. Avrupa ve Asya2ya turizmin azalmasındaki en büyük pay ise pahalılık ve güvensizlik oldu.

Türkiye turizmde 10 yılın şahını aşarak vermiş olduğu iç güvenlik algısı ve ekonomik rahatlık turistleri buraya çektiği bilgisi yer aldı. Öte yanda bu konu da en çok pandemi etkilendi. Dünya genelinde pandemide ölenlerin sayısı ve sağlık sektöründeki aksaklık Türkiye'de yaşanmadı.

Sağlık anlamında iyi bir imaj sağlayan Türkiye, turizme büyük katkı sağladı. Aynı zamanda temizlik ve hijyen de sıralamada yer aldı. Turistlerin birçoğu gittiği ülkede can güvenliği ve bulundukları ortamlardaki hijyensiz yerlerin korkuya neden olduğunu ifade etmişti. Ancak böyle bir durumun Türkiye'de yaşanmaması turistlerin daha fazla ilgisini çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre; turistlerin çoğunluğu Türkiye'de kış turizminde Doğu ve Güneydoğuyu tercih ettikleri Bahar mevsimlerinde Marmara ve İç Anadolu'yu tercih ederken yazın ise Karadeniz ve Akdeniz daha fazla tercih ediliyor.