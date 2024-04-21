BİM uluslararası rekabete yükseldi! Kanada Türkiye'yi listeye aldı

21 Nisan 2024 00:05 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 00:05

Kanada Federal Hükûmeti'nden, ülkede perakende gıda pazarındaki rekabeti artırmak için dikkat çeken bir hamle geldi. Hizmet kalitesini artırmak isteyen Kanada, ülkenin üç büyük perakende markası olan Loblaw, Metro ve Sobeys'le rekabet etmesi için 12 aday belirledi. Bu adaylar arasında BİM de yer aldı.

ABD'li gıda perakendecisi Holdings dışında kalan tüm firmalar Avrupa kıtasından seçildi. Kanada'nın kısa listesinde kendilerine yer bulmayı başaran ülkeler Türkiye, Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa, Norveç ve Hollanda oldu.

İŞTE ÜLKEYE DAVET EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN MARKETLER

Fransa: Les Mousquetairas

Almanya: Aldi, Lidl, Edeka Grup, Rewe Grup

Hollanda: X5 Retail

Norveç: Reitangruppen

İspanya: Distribuidora Internacional de Alimentación, Mercadona

Türkiye: BİM Birleşik Mağazalar (BİM)

ABD: Holding

Kanada'nın Endüstri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkede yaşanan gıda enflasyonundan ülkenin üç büyük market zincirini sorumlu tuttuktan sonra bu firmalarla rekabet edebilecek taze kan arayışına başladı. Rotman İşletme Okulu'ndan Pazarlama Profesörü David Soberman, bu tür bir yaklaşımın geleneksel süpermarketleri Kanadalılara daha uygun fiyatlar sunmaya zorlayacağını ifade etti.

Öte yandan Kanada'nın bu firmalara ne gibi teşvikler sunacağı bilinmezken, konuyla ilgili öncelikle ülkede ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekebilir. Yine de Kanadalı yöneticilerin para teşviği yerine rekabette güç kazandıracak ayrıcalıklar sunması bekleniyor.