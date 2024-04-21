BİM uluslararası rekabete yükseldi! Kanada Türkiye'yi listeye aldı
Kanada gıda pazarındaki rekabeti artırmak için yabancı yatırımcıları ülkeye getirmeyi planlıyor. Yatırımcı adaylar arasında ülkeye BİM'i de davet ettiği iddia edildi.
Kanada Federal Hükûmeti'nden, ülkede perakende gıda pazarındaki rekabeti artırmak için dikkat çeken bir hamle geldi. Hizmet kalitesini artırmak isteyen Kanada, ülkenin üç büyük perakende markası olan Loblaw, Metro ve Sobeys'le rekabet etmesi için 12 aday belirledi. Bu adaylar arasında BİM de yer aldı.
ABD'li gıda perakendecisi Holdings dışında kalan tüm firmalar Avrupa kıtasından seçildi. Kanada'nın kısa listesinde kendilerine yer bulmayı başaran ülkeler Türkiye, Almanya, İspanya, Portekiz, Fransa, Norveç ve Hollanda oldu.
İŞTE ÜLKEYE DAVET EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN MARKETLER
Fransa: Les Mousquetairas
Almanya: Aldi, Lidl, Edeka Grup, Rewe Grup
Hollanda: X5 Retail
Norveç: Reitangruppen
İspanya: Distribuidora Internacional de Alimentación, Mercadona
Türkiye: BİM Birleşik Mağazalar (BİM)
ABD: Holding
Kanada'nın Endüstri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkede yaşanan gıda enflasyonundan ülkenin üç büyük market zincirini sorumlu tuttuktan sonra bu firmalarla rekabet edebilecek taze kan arayışına başladı. Rotman İşletme Okulu'ndan Pazarlama Profesörü David Soberman, bu tür bir yaklaşımın geleneksel süpermarketleri Kanadalılara daha uygun fiyatlar sunmaya zorlayacağını ifade etti.
Öte yandan Kanada'nın bu firmalara ne gibi teşvikler sunacağı bilinmezken, konuyla ilgili öncelikle ülkede ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekebilir. Yine de Kanadalı yöneticilerin para teşviği yerine rekabette güç kazandıracak ayrıcalıklar sunması bekleniyor.