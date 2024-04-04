BİM’in elit marketi olarak geçen FİLE Market’e enfes indirimler geldi! Bayrama kadar devam edecek

04 Nisan 2024 11:11 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:18

BİM’e bağlı kurulan elit olarak kabul edilen File marketlerde indirim yağmurları süt ve süt ürünlerinin yanı sıra iftarda hızlı yemek yapmak için dondurulmuş ürünlerde de geçerli oldu. File marketlerde yer alan ürünler arasında en dikkat çeken ise dana köfte oldu. Dana köfte ve patates sayesinde hızlı bir iftar sofrası kurabilirsiniz. Bunun yanı sıra diğer süt ve süt ürünlerinden faydalanabilirsiniz.

9 NİSAN’A KADAR GEÇERLİ OLAN FİLE MARKET ÜRÜNLERİ

File marketlerde indirimli ürünler listesinde özellikle iftarlık pratik yemekler de yer alıyor. 9 Nisan'a kadar File'de sepet doldurma yarışına girebilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın!

Ekici Lokum Kıvamında Beyaz Peynir 800 gram 149,90 TL

Ekici Hellim Peyniri 225 gram 49,90 TL

Eker Kaymak 100 gram 32,90 TL

Laktika Mascarpone 350 gram 109,90 TL

Harras Taze Kaşar Peyniri 500 gram 119,90 TL

Harras Dilimli Peynir 400 gram 99,90 TL

Harras Misket Peyniri 269,90 TL/kg

Harras Az Yağlı Lor Peyniri 47,90 TL/kg

Harras Yarım Yağlı Yoğurt 2.500 gram 69,90 TL

Harras Tereyağı 250 gram 69,90 TL

Harras Kefir 1 Litre 36,90 TL

Beşler Dana Kuzu Kasap Köfte 400 gram 119,90 TL

Harras Patates çeşitleri 1000 gram 69,90 TL

Harras Patates 2.500 gram 169,90 TL

Feast Bezelye 450 gram 39,90 TL