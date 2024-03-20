Binlerce çalışana bayram ettirecek 'promosyon' müjdesi: 30 bin TL hesaplara yatacak

20 Mart 2024 16:50 - Güncelleme : 20 Mart 2024 17:17

Devlet kurumları ve özel şirketler ile bankalar arasında yapılan maaş promosyonu anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde açılan ihalenin ardından imzalar atıldı. Binlerce personele çifte bayram sevinci yatıracak anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediyesi, 9 bin 500 işçinin yararlanacağı maaş promosyonunda özel bir banka ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yapılan ihale sonucunun müjdesini bizzat kendisi duyuran Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, işçilere dağıtılacak promosyon miktarını açıkladı.

TEK SEFERDE 30 BİN TL PROMOSYON

Başkan Seçer, 27 bin 500 TL olarak yapılan teklifin pazarlık sonucu 30 bin TL’ye yükseltildiğini ve ödemelerin nisan ayında tek seferde yapılacağını bildirdi.

"ÇALIŞANLARIMIZ GÜLE GÜLE KULLANSIN"

Promosyon anlaşmasının ardından açıklama yapan Vahap Seçer şu ifadeleri kullandı:

"İşçi statüsünde çalışan 9 bin 500 mesai arkadaşımı ilgilendiren, bankaların verdiği maaş promosyonu ihalesi dün gerçekleşti. 27 bin 500 TL ile özel bir bankada kalan ihalenin sonucunda bankayla yaptığımız görüşmeler neticesinde yetkililerinde anlayışlı davranışıyla promosyon miktarını 30 bin TL’ye yükselttik” dedi. Seçer, “Nisan ayında çalışma arkadaşlarım maaşlarıyla beraber 30 bin TL’yi tek seferde alacaklar. Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun, güle güle harcasınlar."