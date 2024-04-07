Bir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlar...

07 Nisan 2024 16:49 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:58

En yüksek promosyonda yarış alevlendi, ödeme 20 bine dayandı! Emekli maaş zammı daha da kızıştıracak

En yüksek promosyonda yarış alevlendi, ödeme 20 bine dayandı! Emekli maaş zammı daha da kızıştıracak

Sigaraya zamların ardından şimdi de indirim geldi! Bayiler için çileye dönüştü

Sigaraya zamların ardından şimdi de indirim geldi! Bayiler için çileye dönüştü

Bir sigara gurubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Imperial Tobacco sigara grubuna da zam geldiğini duyurdu.

67 TL'YE YÜKSELDİ

Gelen zamla birlikte Imperial Tobacco grubunda en pahalı sigara 67 TL, en ucuzu ise 54 TL oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde; Philip Morris, JTI, TT, Imperial Tobaccove BAT sigara gruplarına da zam gelmişti.