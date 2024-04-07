07 Nisan 2024 16:49 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:58
Bir sigara grubuna daha zam geldi: İşte güncel fiyatlar...
Birkaç gündür zam gelen sigara gruplarına bir yenisi daha eklendi. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından duyurdu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bir sigara gurubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Imperial Tobacco sigara grubuna da zam geldiğini duyurdu.
67 TL'YE YÜKSELDİ
Gelen zamla birlikte Imperial Tobacco grubunda en pahalı sigara 67 TL, en ucuzu ise 54 TL oldu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde; Philip Morris, JTI, TT, Imperial Tobaccove BAT sigara gruplarına da zam gelmişti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr