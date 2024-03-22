Bir şirket daha halka arz oluyor, işte hisse fiyatı

22 Mart 2024 10:23 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:27

İki katına çıktı, yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

İki katına çıktı, yarış kızıştı! Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?

İthalat da dış ticaret açığı da geriledi

İthalat da dış ticaret açığı da geriledi

IC Holding’in enerji sektöründeki 25 yıllık deneyimi ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor. Şirketin halka arzına katılmak isteten yatırımcılar başvuru tarihlerini ve hisse bedelleri gibi ayrıntıları merak ediyor.

HİSSE BEDELLERİ NEDİR?

Şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL olması bekleniyor. Hisse bedeli ise 10 TL olarak açıklandı. Halka açıklık oranının ise yüzde 20,03 olacağı öngörülüyor.

HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

Şirketin halka arz tarihleri henüz belli olmadı. Eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı halka arzda aracı kurum AK Yatırım Menkul Değerler olacağı öğrenildi.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin, Giresun’da elektrik üretimine devam eden 9 HES ile coğrafi çeşitlilik avantajına sahip IC Enterra Yenilenebilir Enerji, kaynak çeşitliliği ve portföy büyüklüğü için yeni yatırımlar planlıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine işaret eden IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok şunları kaydetti:

“Paris Anlaşması ve Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının aldığı pay giderek artıyor. Biz de enerji sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemizle ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor, suyun, güneşin, rüzgârın gücü ile enerji üretirken dünyayı korumayı amaçlıyoruz.

Şirketimiz için mevcut gelir kaynağı olan HES’lerin yanı sıra yenilenebilir enerji portföyümüzü güneş, rüzgar santralleri ve enerji depolama yatırımları ile büyütmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde, yatırımı devam eden 136 MWm kapasiteli Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerimize odaklanmış durumdayız. Yine önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan depolamalı RES ve GES ön lisans çalışmalarımız da devam etmektedir.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye’de ve dünyada enerji dönüşümüne katkı sağlamaya, tecrübemizi ülke sınırları dışına da taşımaya hazırız. Halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.