Bit pazarına nur yağdı! İşte konut sahibi olmanın yeni yolu

20 Mart 2024 10:01 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:04

Konut fiyatlarının yüksek olması ve kredi sıkılaşmasına gidilmesi gibi nedenler yüzünden vatandaş ev sahibi olmanın yeni bir yolunu buldu.

BANKALAR KREDİ MUSLUKLARI KISTI

Merkez Bankası konut fiyat endeksi verilerine göre ev fiyatlarındaki artış son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Buna karşın konut fiyatları pek çok alıcı için yüksek kalmaya devam ediyor. Bankalar da bu dönemde kredi konusunda sıkı davranıyor. Kredi musluklarının sıkılmasına faizlerin yükselmesi de eklenin ev sahibi olmak isteyenler yeni yollara aramaya başladı.

ESKİ EVLER TERCİH EDİLİYOR

Ev sahibi olmak isteyenler son dönemlerde eski, kırık, dökük bodrum katı ve metruk denilebilecek konutlara rağbet etmeye başladı. Eskinden “Çok masrafı var” denilerek satın alınmayan evler alıcının gözdesi oldu. 600 bin TL'lerden başlayan evler artık ilk tercih olmaya başladı.

KREDİLİ EV ALIMLARI GERİLEDİ

Show Haber'in haberine göre son dönemde birçok banka konut kredilerini kısarken ev fiyatlarına göre kredi miktarları çok düşük kaldı. Bu durum rakamlar da yansıdı. Öyle ki 10 yıl öncesine kadar satın alınan her yüz konuttan 45'inde kredi kullanılırken şimdilerde o rakam 8'e düştü.

Yüksek maliyetli evlere yetmeyen ve bankalardan kredi alamayan pek çok kişi metruk sayılabilecek yıkıntı, döküntü evlere yönelmeye hatta bodrum katlarını tercih etmeye başladı.

Konu hakkında açıklama yapan Emlakçı Cem Koçyiğitoğlu şunları ifadeleri kullandı:

YAKINDA ESKİ EVLERDE KALMAYABİLİR

"Ucuz daireler, 1-1,5 milyon TL'lik, 2 milyon TL'lik daireler satılmaya başlandı. Çok eski binalar, yıkımı yaklaşmış binalar. Şu an konut kredilerini özellikle devlet bankaları vermiyor.

Özel bankalar ilk eviniz ise yüzde 80'ine kadarını veriyor ama yüzde 4-5'leri bulan faiz oranlarıyla. Bir kısım oturmak için, bir kısım da oturalım yıkılır da yeni bina yapılınca bir daire düşer umuduyla alıyor. Bir süre sonra bunları da alamama durumu olabilir, bence alsınlar."



