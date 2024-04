Bitcoin halving başlıyor! Ödüller yarı yarıya düşecek

17 Nisan 2024 11:47 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 13:55

Bitcoin için yeni gücelleme geliyor. 20 Nisan gece yarısında, Bitcoin madenciliğinde kritik bir güncelleme meydana gelmesi bekleniyor. Bitcoin ağında gerçekleşecek bu ödül yarılanması sonrası madencilerin blok başına kazandığı ödüller yarı yarıya düşecek.

Kripto para piyasasında fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek ödül yarılanmasında bilmeniz gerekenler

BITCOIN ÖDÜL YARILANMASI NEDİR?

Bitcoin, blok zincir üzerine kurulu, kullanıcıların aracısız bir şekilde işlem yapabildiği merkeziyetsiz bir dijital para birimidir. İnternete sahip herkesin ulaşabildiği bu ağda, her bir blok bir önceki bloktan veriler içermektedir. Birbiri ardına eklenen bu bloklarda değişiklik yapılabilmesi için tüm blokların değiştirilmesi gereklidir.

Bitcoin ağında ortalama her 10 dakikada bir blok üretiliyor. Üretilen her blok sonrası ise madencilere ödül veriliyor. Ödül yarılanması ise Bitcoin ağında her 210 bin blokta bir, blok başına verilen ödüllerin yarı yarıya düşmesi olarak biliniyor.

BITCOIN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIYOR?

Bitcoin, Proof of Work (PoW) adı verilen bir protokol ile çalışıyor. Türkçeye "iş ispatı" olarak çevrilen bu protokolde Bitcoin madencisi olarak adlandırılan kişiler, karmaşık matematik problemleri çözerek ağa yeni bloklar ekliyorlar. Süreç sonunda eklenen her blok için ise madencilere ödüller veriliyor.

YARILANMA KAÇ YILDA BİR OLUYOR?

"Halving" olarak da adlandırılan bu süreç ilk olarak 2012 yılında gerçekleşti. O zamana kadar Bitcoin madencilerine blok başı ödül olarak 50 Bitcoin veriliyordu. Bu tarihten sonra 25 olan ödül, 2016 yılında 12,5'e düştü. 2020 yılında ise 6,25 olarak güncellenen blok başı ödüller, şimdiye kadar sayıyla devam etti. Ancak 20 Nisan gece yarısı gerçekleşmesi planlanan yarılanma sonrası ödüllerin 3,125 olması bekleniyor.

NEDEN 4 YILDA BİR OLUYOR?

Her 210 bin blokta bir ödül yarılanması gerçekleşen Bitcoin ağında her bir blok ortalama 10 dakikada doğrulanıyor. Tüm 210 bin blokun üretilme süreci de yaklaşık olarak 4 yılı bulduğu için yarılanmalar bu aralıklarla gerçekleşiyor.

ÖDÜL YARILANMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Bitcoin'de sıradaki ödül yarılanmasının 840 bininci blokta 20 Nisan gece yarısı gerçekleşmesi bekleniyor. Blok üretilme süreçlerinin 10 dakika civarlarında değişmesi nedeniyle tam saat, çok yakın bir zaman dilimine kadar hesaplanamıyor. Blok üretim süreçlerinin uzaması ve kısalması durumuna göre yarılanma anının da değişeceği belirtiliyor.

BİR SONRAKİ YARILANMA NE ZAMAN?

Bir sonraki yarılanmanın 1 milyon 50 bininci blokta 2028 yılında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

MADENCİLİĞİ YAPILACAK NE KADAR BITCOIN KALDI VE NE ZAMAN BİTECEK?

En fazla 21 milyon arza ulaşabilecek Bitcoin'in şimdiye kadar 19 milyon 684 bin adedi çıkartıldı. Geriye 1 milyon 316 bin çıkarılacak Bitcoin kaldı. Son Bitcoin madenciliğinin 2140 yılında yapılması bekleniyor.

DİĞER KRİPTO PARA PROJELERİNDE DE YARILANMA VAR MI?

Bitcoin gibi "iş ispatı" sistemiyle çalışan bazı kripto para projelerinde de yarılanma gerçekleşiyor. Litecoin, Bitcoin Cash, Zcash gibi kripto para projeleri söz konusu projeler arasında yer alıyor.

MADENCİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Yarılanma sonrası madencilerin blok başına kazandığı ödül yarı yarıya düşecek. Bu, madencilerin gelirlerinin önemli ölçüde azalacağı anlamını taşıyor.

KRİPTO PARA PİYASASI ÜZERİNDE ETKİLERİ OLACAK MI?

Bitcoin ödül yarılanmasının, altcoin olarak bilinen diğer kripto para projelerinin ağları üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmuyor. Ancak "halving" sonrası Bitcoin fiyatındaki hareketlilik, dolaylı yoldan diğer projelerdeki fiyatlamaları da etkiliyor.