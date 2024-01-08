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    • 08 Ocak 2024 11:20 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:25

    Borsa, altın, DİBS! Aylıkta en çok kazandıran yatırım belli oldu

    Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre en yüksek aylık getiriye sahip yatırım aracı belli oldu. TÜFE’ye indirgendiğinde yüzde 6,16 oranlarıyla en yüksek getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde gerçekleşti.

    Borsa, altın, DİBS! Aylıkta en çok kazandıran yatırım belli oldu
    Altın, Dibs, Külçe Altın, Tüik

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Aralık ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Aylık en yüksek getiri devlet iç borçlanma senetlerinde görüldü. BIST 100 endeksi yüzde 2,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi

    DİBS KAZANDIRDI, BORSA KAYBETTİRDİ

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 4,29, Euro yüzde 1,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16 ve doları yüzde 0,40 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 2,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi. 

    TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın yüzde 2,48 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,60, dolar yüzde 1,35 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,39 oranında, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,46 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    ALTI AYLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK BORSA OLDU

    Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,26 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 37,97 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    YILLIK KAZANÇTA KÜLÇE ALTIN BAŞI ÇEKTİ

    Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

    Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, euro yüzde 11,41, dolar yüzde 8,06 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 20,30 ve DİBS yüzde 46,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 2,49, dolar yüzde 5,41, BIST 100 endeksi yüzde 10,46, mevduat faizi (brüt) yüzde 30,24 ve DİBS yüzde 53,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    Haberler>Ekonomi>Borsa, altın, DİBS! Aylıkta en çok kazandıran yatırım belli oldu
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