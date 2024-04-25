Borsa İstanbul’da altın atağa geçti! Kilogram başına fiyatlamada makas daraldı

25 Nisan 2024 17:39 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:42

Dünya Bankası’ndan altın ve petrol için kritik tahmin! Enflasyon ve faizleri zorlaştıracak

Dünya Bankası’ndan altın ve petrol için kritik tahmin! Enflasyon ve faizleri zorlaştıracak

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Borsa İstanbul’da altının kilogramında ibre yukarı çevrildi. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 508 bin 500 liraya yükseldi.

ALTINDA MAKAS DARALDI

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 495 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 515 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,4 artışla 2 milyon 508 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 259 milyon 753 bin 899,34 lira, işlem miktarı ise 512,44 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 271 milyon 175 bin 500,56 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.